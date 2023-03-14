Путинские гранты на миллионы рублей получили проекты по "патриотическому воспитанию" украинских сирот

Нина Назарова

Русская служба Би-би-си

56 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images

В понедельник фонд президентских грантов, через который выделяются государственные деньги российским некоммерческим и неправительственным организациям, назвал победителей первого конкурса за 2023 год. Русская Би-би-си изучила этот список и обнаружила, что миллионы рублей получили в том числе проекты по "патриотическому воспитанию" украинских сирот и беженцев.

Украина неоднократно обвиняла российские власти в идеологической обработке детей из оккупированных украинских регионов и в попытках поменять им мировоззрение и привить поддержку политики Кремля.

Анализ российских президентских грантов 2023 года позволяет на новых примерах увидеть, как это происходит - за счет прямой пропаганды, "психологических консультаций" и даже подготовки детей из оккупированных регионов Украины к поступлению в российские военные вузы.

"Традиции русского мира"

В Ростовской области почти 3 миллиона рублей (около 40 тысяч долларов) получил проект "Помощь детям-сиротам Донбасса". Авторы обозначают, что одна из его задач - "организация патриотического воспитания детей-сирот - учащихся детдомов ЛНР/ДНР и членов приемных семей с использованием возможностей донского казачества".

В описании проекта авторы прямо говорят, что дети проходят "процесс смены Родины", и пользуются термином "русский мир".

"Некоторые дети из освобожденных территорий, попавшие в детские дома, были воспитаны в украинской парадигме, и сейчас проходят сложный и травмирующий психологический процесс смены Родины. Их также необходимо поддержать, как путем уменьшения стресса, так и привив традиции патриотизма и русского мира", - так звучит цитата из обоснования проекта. Украинская система образования там названа "менее развитой, чем российская".

По данным заявки, всего в самопровозглашенных ДНР и ЛНР сейчас находятся более 2250 детей-сирот. Все они рассматриваются как аудитория проекта.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Еще один похожий проект - "К истокам" в Белгородской области. Своими задачами авторы называют "повышение лояльности вынужденных переселенцев к политическому курсу РФ" и "создание системы духовно-нравственного просвещения граждан, прибывших в г. Белгород из Украины". Проект получил президентский грант на 1 миллион рублей.

Создатели проекта - Белгородская региональная детско-юношеской общественной организации "Молодежное братство Святого Белогорья". В описании авторы ссылаются на статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованную на сайте Кремля в 2021 году. Добиваться поставленных целей авторы планируют за счет "системы мероприятий: час общения, беседа, анимация, фильм, тренинг, видео-экскурсия, мастер-класс, психологическая диагностика". В частности, именно за счет психологических консультаций и диагностики они предполагают "определить динамику личностных изменений благополучателей проекта".

Психологические консультации для беженцев и их детей "в соответствии с законодательством РФ" организует и еще один проект из Белгородской области - "Добрые дела".

"Особенно важна психологическая помощь детям и подросткам, которые в силу не сформированных до конца психологических процессов, могут очень болезненно реагировать на ситуацию, могут быть подвержены депрессиям, отчаянию, либо поддаваться влиянию на провокационные воздействия", - в частности, сказано в обосновании проекта. Авторы сообщают, что для детей и подростков предусмотрены викторины и демонстрации кинофильмов, в том числе для "получения знаний о культуре и истории Белгородской области".

Детей из самопровозглашенных ДНР и ЛНР также готовят для поступления в российские военные вузы. Проект под названием "Готовлюсь Родину защищать" из города Новошахтинска Ростовской области получил грант на повышение физической подготовки детей и подростков "для сдачи спортивных нормативов в вузы МВД, ФСБ, МЧС, Министерства обороны, Кадетские корпуса и училища военной направленности".

Авторы проекта особо уточняют, что в их целевую группу входят в том числе "98 детей и подростков 6,5-18 лет прибывших из ЛНР и ДНР". Инициатива получила президентский грант в размере 2,5 млн рублей.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Мария Львова-Белова на встрече с Путиным

"Негатив преобразуется в любовь к России"

Эти проекты - не первые свидетельства идеологической обработки украинских детей, вывезенных в Россию или же оказавшихся на контролируемых Россией территориях. Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова открыто рассказывала о том, как сирот из захваченного российскими войсками Мариуполя в новых семьях учат любить Россию. "Когда мы их привезли на территорию Московской области, чтобы они немножечко восстановились, началась история, что они негативно отзывались о президенте [Путине], говорили всякие гадости, пели гимн Украины, "Слава Украине" и все такое", - говорила она на выступлении в Общественной палате.

После того, как дети были переданы под опеку в приемные семьи в России, их взгляды, по словам Львовой-Беловой, быстро поменялись: "Мы начали спрашивать ребят: "Вот вы говорите, Россия плохая. Ну хорошо, пусть Россия будет плохая, у вас есть возможность сейчас вернуться", - пересказывала в своей речи уполномоченная. - Никто из детей не захотел возвращаться, все сказали: "Нам здесь очень хорошо". Поэтому да, есть вот этот некий какой-то негатив, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России".

Идеологическая обработка также зачастую происходит в детских лагерях отдыха, куда дети - не только сироты - из оккупированных регионов Украины выезжали "на отдых" или "на реабилитацию". По подсчетам лаборатории гуманитарных исследований в Йельском университете, всего в лагеря отдыха попали более 6 тысяч украинских детей, причем вернуться домой позже смогли не все.

Украина неоднократно заявляла, что вывоз детей из оккупированных территорий в Россию и попытка подвергнуть их идеологической обработке классифицируются по нормам международного права как депортация и геноцид.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: