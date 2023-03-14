Власти Бали хотят запретить мотоциклы для туристов и ужесточить выдачу виз для россиян и украинцев

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Туристы на Бали предпочитают передвигатьсяпо острову на мотобайках

Правительство индонезийского острова Бали планирует ограничить возможность пользования мотоциклами для туристов из-за многочисленных нарушений, а также запретить выдачу виз по прибытии для граждан России и Украины.

С предложением о визах выступил губернатор острова Вайан Костер. Как сообщает издание Jakarta Post, он направил это предложение в МИД и Минюст Индонезии.

По мнению Костера, россияне и украинцы все чаще нарушают миграционные правила - они приезжают на остров как туристы, а потом ищут там работу.

Тот факт, что для ужесточения визового режима указаны граждане двух конкретных государств, очевидно, связан с войной в Украине, в результате которых жители России и Украины массово эмигрируют в другие страны.

По словам губернатора Бали, многие россияне и украинцы "стекались на Бали" после начала войны, но при этом не соблюдают местные правила.

Желание губернатора запретить мотоциклы касается всех туристов независимо от гражданства и также связано с неподобающим, по его мнению, поведением, приводящим к авариям из-за нарушений правил дорожного движения.

"Вы [не должны] передвигаться по острову на мотоциклах без рубашки или другой одежды, без шлема и даже без лицензии", - заявил губернатор Вайан Костер.

Вместо этого, согласно его предложению, туристы должны передвигаться на транспортных средствах, предоставляемых туристическими агентствами.

План Костера уже вызвал разногласия, поскольку туристическая отрасль все еще восстанавливается от потерь из-за пандемии ковида и подобные ограничения могут этому помешать.

Отмена виз по прибытии

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На прошлой неделе власти Бали арестовали нескольких граждан России за нарушение правил вида на жительство. Некоторые, по сообщениям властей, даже злоупотребляли гостевыми визами для создания бизнеса.

Также, по словам Костера, которые приводит издание Jakarta Post, в адрес балийских властей поступали жалобы на туристов из России и Украины, которые, имея туристические визы, пытались искать на острове работу.

"Я направил письмо в министерства с требованием отменить упрощенный порядок виз для граждан России и Украины", - заявил Костер на пресс-конференции в минувшее воскресенье.

На заявления губернатора Бали ответили в Ассоциации туроператоров России.

"Введение такого рода ограничений, как отмена визы по прибытии для российских туристов, существенно ударит по турпотоку на этом направлении", - сказал агентству РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По мнению представителей туроператора ITM group, все будет зависеть от условий и стоимости оформления визы заранее.

"Нужно отметить, что на данный момент большинство туристов планирует поездки на остров заранее, процент last minute бронирований [бронирований в последнюю минуту - Би-би-си] крайне невелик — перевозки на Бали немного, и накануне вылета билетов чаще всего просто нет. Поэтому, если виза будет оформляться легко и стоить не дороже визы по прибытии, снижения потока на остров можно не ожидать", — считает директор по развитию ITM group Анатолий Зубенко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Бали недовольны, что россияне и украинцы приезжают на остров по туристическим визам, а потом пытаются найти там работу или открыть бизнес

При этом Артур Мурадян допускает, что если предложение губернатора будет принято, то стоимость визы может вырасти до 270 долларов на человека.

"Надеемся, что руководство Индонезии, как дружественного государства, сочтет такое предложение дискриминационным и не примет его", — заявил Мурадян.

На нынешний момент туристическую визу на Бали граждане России и Украины могут получить прямо в аэропорту, где просто проставляют штамп в паспорт, и стоит это 35 долларов.

Туристическая виза позволяет находиться на острове до двух месяцев, при этом многие из тех, кто живет на острове дольше, используют так называемый "визаран" - выезжают из Индонезии на несколько дней или часов и въезжают снова, получая новую визу на следующие два месяца.

Запрет на мотоциклы

Предложения по запрету на мотоциклы для туристов также спровоцировали сообщения о многочисленных нарушениях.

По данным местной полиции, с конца февраля по начало марта более 171 иностранца нарушили правила дорожного движения на Бали. Некоторые туристы также используют поддельные номерные знаки.

"Если вы турист, то и ведите себя как турист", - возмущается губернатор Костер.

Система общественного транспорта на Бали не развита, поэтому часто туристы предпочитают арендовать мотобайки для передвижений по острову, что удобно в пробках и на узких живописных переулках в городах.

Ожидается, что запрет на мотоциклы введут в течение этого года, однако все еще неясно, как именно он будет применяться.

Предложение губернатора раскритиковали представители местного бизнеса.

Дедек Варджана, возглавляющий ассоциацию по аренде мотоциклов на Бали, назвал это предложение поспешным. Вместо полного запрета, власти, по его словам, должны реагировать на конкретные нарушения.

Такой запрет может также запятнать репутацию Индонезии в глазах других стран, считает Ньоман Сукма Арида, преподаватель дисциплины по туристическому бизнесу в Балийском университете Удаяна.

По его словам, рост числа нарушений правил дорожного движения также свидетельствует о слабом контроле местных властей за существующими правилами.

Он предлагает упорядочить систему аренды транспортных средств - требовать наличие водительских прав и брать залог, который не будут возвращать тем, кто нарушает правила.