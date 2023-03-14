Meta решила сократить еще 10 тысяч сотрудников

час назад

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Автор фото, Getty Images

Корпорация Meta Platforms, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером Whatsapp (и еще она признана в России "экстремистской организацией" и запрещена), объявила, что готовится к увольнению 10 тысяч сотрудников. Это вторая череда масштабных сокращений в Meta за последние полгода - в ноябре компания уволила 11 тыс. сотрудников.

Глава корпорации Марк Цукерберг в адресованном сотрудникам заявлении написал, что сокращения будут, как он выразился, "тяжелыми" и являются частью годового плана компании под названием "год эффективности". Также компания откажется от найма сотрудников на 5000 существующих вакантных позиций.

Цукерберг считает, что 2022 год, когда выручка Meta серьезно упала, был для компании "отрезвляющим и тревожным сигналом". Среди факторов, которые будут определять дальнейшую судьбу компании, Цукерберг назвал рост процентных ставок по кредитам, геополитическую нестабильность в мире и более жесткое регулирование рынка.

"Я думаю, мы должны быть готовы к тому, что эта новая экономическая реальность будет сохраняться долгие годы", - заявил Цукерберг.

Первые сокращения в технических подразделениях компании начнутся в конце апреля, а в бизнес-подразделениях - в конце мая. Первыми же о сокращениях объявят рекрутинговым подразделениям - они узнают о них уже в среду.

Часть обращения Цукерберга посвящена возвращению технических сотрудников Meta к работе в офисе. "На ранних стадиях карьеры инженеры в среднем работают эффективнее, если приходят в офис по меньшей мере три раза в неделю", - говорит глава Meta.

Ранее в Meta заявили, что в последнем квартале 2022 года прибыль компании упала на 4%, хотя за год все равно превысила 23 млрд долларов.

Meta - не единственная компания IT-сектора, сокращающая число сотрудников. Alphabet, компания, владеющая Google, уже уволила 12 тыс. человек, а Amazon объявила, что уволит 18 тыс. человек из-за "неопределенности в экономике".

По информации сайта layoff.fyi, в целом в IT-секторе в 2023 году более 128 тыс. сотрудников было уволено из-за сокращений.

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Зои Кляйнмен, редактор отдела "технологии"

К сожалению, мы все чаще слышим о масштабных сокращениях в компаниях IT-сектора. Технологические гиганты затягивают пояса. Многие из них, в том числе Meta, зарабатывают большую часть денег на рекламе.

И теперь они сталкиваются с "идеальным штормом": сокращение выручки от рекламы из-за того, что рекламодатели сами вынуждены экономить, сочетается с падением платежеспособности пользователей соцсетей, из-за чего падает и цена рекламных слотов.

Интересно отметить, что одним из объектов сокращения в Meta будет отдел рекрутинга, который ищет новых сотрудников для компаний.

Мне часто говорят, что компании Кремниевой долины нанимают слишком много людей. На это есть две причины. Во-первых, им нужен персонал на случай резкого взрывного роста (как произошло с TikTok). Во-вторых, они хотят сохранять у себя сотрудников, которых считают "лучшими IT-специалистами", чтобы они не перешли к конкурентам. И то и другое с точки зрения бизнеса - роскошь, которую, видимо, компании больше не могут себе позволить.