Запрет абортов в Польше: впервые осуждена активистка, помогавшая женщине прервать беременность

час назад

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Автор фото, Getty Images

Польская активистка Юстына Выджинская приговорена судом в Варшаве к восьми месяцам обязательных работ по первому в стране делу о незаконном пособничестве абортам. Выджинская говорит, что переслала таблетки для прерывания беременности женщине, ставшей жертвой домашнего насилия.

Выджинская сотрудничает с польским движением Aborcyjny Dream Team, которое защищает право женщин на аборт. Ее защита говорит, что на "горячую линию" организации позвонила женщина по имени Аня, сказавшая, что она стала жертвой домашнего насилия, находится на 12-й неделе беременности и хочет сделать аборт.

Активисты связали женщину с Выджинской, которая послала ей по почте таблетки для прерывания беременности.

"Это были таблетки, которые были у меня для личного применения, и я послала их Ане. Это самый безопасный способ прерывания беременности на данный момент в Польше. Я не хотела, чтобы Аня рисковала жизнью и шла на рискованные шаги", - рассказала Выджинская.

Таблетки до адресатки так и не дошли: посылку перехватил ее партнер.

За нелегальную помощь с абортом и хранение лекарств Выджинскую приговорили к восьми месяцам общественных работ с минимальной нормой 30 часов в месяц. Максимальным сроком было три года тюремного заключения.

"Виновна в оказании помощи", - прокомментировали приговор в организации "Aborcyjny Dream Team", добавив, что Выджинская уже вернулась к работе на "горячей линии" помощи с абортами.

Сама активистка, выйдя из здания суда, сказала журналистам, что "не чувствует себя виноватой и не согласна с приговором". Она добавила, что подаст апелляцию.

Правозащитники обратили внимание на то, что суд над Выджинской был первым подобным процессом в Польше. "Ее преследование создает опасный прецедент - целью становятся польские правозащитники, которые работают над продвижением репродуктивных прав и бросают вызов фактическому запрету абортов в Польше", - говорится в заявлении юридического советника американской НКО "Центр репродуктивных прав".

"Это дело - первый в Европе процесс, возбужденный против активистки, помогавшей с абортом путем передачи таблеток", - говорится в заявлении главы Amnesty International Аньес Калламар.

Польша и аборты

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Польше вступил в силу запрет на аборты и вновь вспыхнули протесты.

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В 2020 году Конституционный суд преимущественно католической Польши признал несоответствующим Конституции положение законодательства, которое разрешало женщине прервать беременность в случае обнаружения у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

Этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране годом раньше.

С тех пор в Польше не раз проходили протесты с требованием вернуть женщинам право на аборт, однако законодательство остается в силе.

Польское законодательство об абортах и до принятия этого решения было одним из самых суровых в Европе.

До этого в стране действовал так называемый "абортивный компромисс".

В начале 90-х, после падения коммунистического режима, в Польше бушевала острая дискуссия на тему допустимости абортов в новом государстве.

Чрезвычайно влиятельная в этой стране католическая церковь и консервативные политические круги выступали за полный запрет абортов. Левые и либеральные партии протестовали против законодательного запрета искусственного прерывания беременности.

В результате в 1993 году был принят закон о планировании семьи, охране плода и условиях допустимости прерывания беременности.

В этом законе перечислялись три условия легальности аборта:

если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери,

если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни,

если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.