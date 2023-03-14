Российский Су-27 задел и сбил американский разведывательный беспилотник над Черным морем

12 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото

Европейское командование вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Инцидент, согласно заявлению, произошел утром 14 марта. Российские военные и власти пока не комментировали ситуацию.

Американские военные утверждают, что два российских Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват" беспилотника ВВС США, который предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки, в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Примерно в 7:03 утра по центральноевропейскому времени (09:03 по Москве) один из Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах, сказано в заявлении.

"Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм", - считают американские военные.

Европейское командование вооруженных сил США также утверждает, что разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper выполнял "обычные операции" в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению MQ-9.

"На самом деле, это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов", - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Б. Хеккер.

Минобороны России пока не комментировало заявление американской стороны.

Президент США Джо Байден проинформировал об инциденте с российским самолетом, который привел к крушению над Черным морем беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, написал в твиттере корреспондент Daily Beast Шэннон Вавра. Журналист сослался на координатора Совета национальной безопасности Белого Дома Джона Кирби.

Кирби заявил, что российские самолеты нередко перехватывают американские беспилотные аппараты над Черным морем, но этот случай был "безрассудным".

США намерены по дипломатическим каналам выразить Москве обеспокоенность по поводу перехвата беспилотника над Черным морем, цитирует заявление Белого дома ТАСС. Российские власти, как и военные, ситуацию пока не комментировали.

Беспилотники MQ-9 Reaper - большие беспилотные летательные аппараты, предназначенные для длительного наблюдения на большой высоте.

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