Зебра в США откусила руку хозяину, а потом набросилась на полицейских. Те ее застрелили (но сначала предупредили)

40 минут назад

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Автор фото, Pickaway County Sheriff's Office Подпись к фото, Полицейские прибыли в дом в Огайо после того, как его владелец сообщил, что его укусила зебра

Полицейским в Огайо пришлось застрелить зебру после того, как она напала на своего хозяина и бросалась на сотрудников полиции.

Инцидент произошел в городе Серквилл, штат Огайо, в воскресенье - владелец зебры позвонил в полицию и сообщил, что та откусила ему руку.

Офицеры нашли мужчину лежащим на земле, с поврежденной, но еще не оторванной рукой. Пока полицейские вызывали скорую, они поставили свою машину так, чтобы преградить зебре путь к раненому.

Животное, однако, это не остановило - зебра бросилась на автомобиль со стороны водителя. Один из офицеров включил сирену и использовал воздушный рожок - специальное пневматическое звуковое устройство - чтобы отогнать зебру и увеcти раненого хозяина животного.

Это сработало на некоторое время, однако пока полицейские вели мужчину в машину скорой помощи, зебра вернулась. Закончилось все тем, что агрессивное животное застрелил из дробовика один из офицеров, когда оно бросилось на полицейских, это подтверждает видео с нательной камеры офицера, которое распространил офис местного шерифа.

Причины внезапной агрессии зебры до сих пор неясны. Власти полагают, что таким образом животное пыталось защитить самок, которые паслись на том же поле.

Департамент сельского хозяйства штата Огайо не считает зебр дикими и агрессивными животными, поэтому жителям штата разрешено держать их как домашних животных.