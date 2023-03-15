GPT-4: компания OpenAI выпустила новую версию своего чат-бота ChatGPT, которая может работать с изображениями

9 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Компания OpenAI выпустила новую версию своего популярного чат-бота ChatGPT, который при помощи технологии искусственного интеллекта способен давать ответы на различные вопросы, а также писать стихи и создавать компьютерный код. Последняя версия чат-бота, которая называется GPT-4, может работать не только с текстовыми запросами, но и с изображениями.

Разработчики обещают, что новый чат-бот сможет обрабатывать до 25 тыс. слов, то есть в восемь раз больше, чем ChatGPT.

Как передает агентство Reuters, глава OpenAI Грег Брокман продемонстрировал некоторые возможности GPT-4 во время онлайн-презентации. В числе прочего он прочего показал, как искусственный интеллект создает настоящий веб-сайт на основе фотографии сделанного от руки эскиза.

По утверждению OpenAI, искусственный интеллект "сдал экзамен" для американских профессиональных юристов - и по его результатам попал в число 10% лучших учеников. При этом предыдущая версия чат-бота добивалась лишь результата, сравнимого с 10% учеников с наихудшими показателями.

Пока GPT-4 будет доступен только для пользователей платной версии чат-бота, стоимость которой составляет 20 долларов в месяц. Однако новый чат-бот уже встроен в Bing - поисковую платформу компании Microsoft. Недавно Microsoft вложил в компанию OpenAI 10 млрд долларов.

ChatGPT появился в открытом доступе в ноябре 2022 года - и тех пор им начали пользоваться миллионы людей по всему миру. У чат-бота есть версии, работающие на нескольких языках, в том числе на русском и украинском.

Дипломы и "галлюцинации"

Искусственный интеллект часто просят писать песни, стихи, рекламные объявления и компьютерный код. Особенно популярным он стал среди студентов и школьников, которые обращаются к роботу за помощью с домашними заданиями - хотя преподаватели пользоваться подобными инструментами не рекомендуют.

Подпись к фото, Пример того, как GPT-4 может трактовать изображения: чат-бот спросили, что можно приготовить из ингредиентов на фотографии. Он перечислил несколько возможных вариантов.

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В начале февраля российские СМИ рассказали об истории выпускника РГГУ Александра Жадана, который написал при помощи ChatGPT дипломную работу, потратив на это около суток. Работу он сумел защитить и получить на ее основании диплом. После этого руководство ВУЗа заявило, что снова проверит диплом Жадана, а также выразило намерение запретить использование ChatGPT в образовательных организациях.

Чат-бот ChatGPT составляет свои ответы таким образом, что у пользователя может создаться иллюзия общения с живым человеком. Он также способен применять различные языковые стили.

При этом разработчики предупреждают, что ChatGPT имеет лишь отдаленное представление о событиях и явлениях, произошедших после 2021 года, поскольку его база знаний с тех пор не обновлялась.

Кроме того, нередки случаи, когда искусственный интеллект начинает "галлюцинировать", то есть давать вымышленные ответы, не имеющие никакого отношения к действительности, или делать ошибки в логических построениях.

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