После начала войны в Украине Германия решила срочно выделить армии 100 млрд евро. Они до сих пор лежат нетронутыми
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Германия еще не потратила ни одного евро из тех 100 млрд, которые были выделены на перевооружение бундесвера в прошлом году вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом во вторник заявила Ева Хёгль, уполномоченная немецкого парламента по вопросам обороны.
Хегель резко осудила медлительность правительства, отметив, что вооруженные силы страны сейчас оснащены даже хуже, чем год назад.
В конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала российской войны в Украине, канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия кардинально меняет свой подход к финансированию армии, долгое время остававшегося минимальным из-за пацифизма немецких политиков.
Шольц пообещал поднять ежегодные расходы на бундесвер до принятого в НАТО ориентира, 2% ВВП, а также отдельно и в срочном порядке вложить в модернизацию армии 100 млрд евро. В мае немецкий парламент проголосовал за создание специального фонда, в которой планировалось внести эти 100 млрд евро.
Но теперь, почти год спустя после взбудоражившей мир речи Шольца, никаких осязаемых результатов изложенного им плана нет, заявила Хёгль в своем ежегодном докладе перед правительством.
"К сожалению, я должна отметить, что в 2022 году ни единого евро или цента из этого специального фонда не было потрачено", - сказала Хёгль, депутат от Социал-демократической партии Олафа Шольца.
По ее словам, вооруженным силам не хватает "буквально всего", а в некоторых воинских частях даже нет нормально работающих туалетов, чистых душей (…), помещений для занятий спортом, кухонь, медпунктов и нормально оборудованных оружейных комнат.
На что планируют потратить 100 млрд евро
О первых крупных проектах, которые будут оплачены из специального фонда, министерство обороны Германии объявило только в декабре 2022 года.
Тогдашняя глава ведомства Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия заказала современные американские самолеты F-35, а также стрелковое оружие и рации на общую сумму в 13 млрд евро.
Ламбрехт много критиковали за медлительность как в решениях о помощи Украине, так и в деле модернизации собственной армии Германии, и в январе 2023 года она ушла в отставку.
Еще летом министерство обороны сообщало, что специальный фонд в 100 млрд евро должен помочь армии страны радикально обновить ее технику.
Помимо истребителей F-35, речь шла о тяжелых транспортных вертолетах CH-47F Chinook производства Boeing, подводных лодках U212, новых кораблях, а также боевых машинах и бронетранспортерах для сухопутных войск.
Несколько миллиардов евро планировалось вложить в современные, защищающие от перехвата средства связи.
Помощь Украине
Несмотря на то, что Германия медлит с запланированной модернизацией собственной армии, страна продолжает посылать большие партии военной помощи Украине.
За последний год Берлин передал Киеву системы ПВО, ракетные установки, бронетранспортеры, боеприпасы, технику и снаряжение для саперов.
В январе 2023 года Германия после долгих колебаний решила отправить в Украину боевые танки Leopard 2 и разрешить сделать то же другим странам.