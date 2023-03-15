Инфляция в Аргентине превысила 100% - впервые за 30 лет

25 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, За год цены в Аргентине подскочили больше, чем вдвое

По данным аргентинской службы статистики, в феврале инфляция в стране достигла уровня 102,5% - то есть, за последний год цены в стране выросли более чем вдвое. Это случилось впервые со времен гиперинфляции начала 1990-х.

Аргентина уже много лет испытывает экономические трудности, и большая часть населения здесь живет в бедности.

Правительство пытается сдержать инфляцию, ограничивая цены на продукты питания и другие товары. Несмотря на это, именно продукты питания и алкоголь подскочили в цене наиболее заметно - только за февраль этого года рост составил 9,8% по сравнению с январем.

Аргентинские СМИ предполагают, что главной причиной такого резкого скачка стали цены на мясо - оно выросло в цене на 20% всего за месяц. Неблагоприятные погодные условия, затяжная жара и засуха (в Аргентине сейчас начало осени) серьезно повлияли на поголовье домашнего скота и урожай, сообщает местное новостное издание Ambito.

Превышение отметки инфляции в 100% пусть и символично, но последствия роста цен жители Аргентины начали ощущать задолго до этого.

В сентябре прошлого года жители вышли на улицы, требуя от правительства совладать с ростом стоимости жизни. А в феврале этого года центробанк Аргентины заявил, что в ответ на растущие цены введет в обращение новую банкноту в 2 тысячи песо - это сейчас 9,9 доллара США.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Против бедности, голода и роста цен. Массовые протесты в Аргентине

Сейчас самая крупная купюра в Аргентине - банкнота номиналом 1000 песо.

Попыткам правительства Аргентины сдержать инфляцию мешают распри в руководстве страны.

Так, прошлым летом в разгар экономического кризиса за четыре недели в стране сменилось три министра экономики. Кроме того, президент Аргентины Альберто Фернандес, как сообщается, расходится со своим заместителем Кристиной Фернандес де Киршнер в части того, как решать экономические проблемы страны.