Евгения Ройзмана арестовали из-за поста в сети "ВКонтакте", где он никогда не был зарегистрирован

44 минуты назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана (объявлен в России "иноагентом") на 14 суток по обвинению в демонстрации экстремистской символики. Речь идет о посте в группе сторонников политика в соцсети "ВКонтакте".

Согласно протоколу, составленному полицией, суть преступления состояла в следующем: во "ВКонтакте" на странице "Евгений Ройзман" был опубликован ролик "За что Путин сажает Навального?", в котором демонстрировался значок "Фонда борьбы с коррупцией" (в России признан экстремистской организацией и запрещен).

О задержании Ройзмана стало известно утром в четверг.

Супруга политика Юлия Крутеева рассказала в Facebook о написанном кем-то еще в декабре доносе на ее мужа. В доносе, по ее словам, утверждалось, что Ройзман якобы разместил в "ВКонтакте" экстремистскую символику.

"Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе "Евгений Ройзман", к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20", - пояснила Юлия Крутеева.

Дело о "дискредитации" армии

В августе прошлого года на Евгения Ройзмана было заведено уголовное дело из-за "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" (ч.1 ст. 280.3 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела стал опубликованный 1 июля 2022 года ролик в YouTube, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине. Как объявил представитель обвинения в суде, политик опубликовал ролик, "желая дестабилизировать политическую обстановку" и "сформировать негативные настроения" (в обществе).

В рамках уголовного дела по статье о "дискредитации" армии суд назначил Ройзману меру пресечения в виде запрета посещать публичные места и мероприятия, а также пользоваться интернетом. До заведения уголовного дела Ройзман в соцсетях активно выступал против войны и критиковал российские власти.

Также суд запретил Ройзману общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться средствами связи, за исключением случаев, когда ему необходимо поговорить с адвокатом, представителями обвинения и судом. Также Ройзману запрещено самостоятельно обращаться за медицинской помощью и вызывать ремонтные службы.

Уголовная статья о "дискредитации" армии вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ройзмана штрафовали по ней в марте и апреле 2022 года на 50 тысяч рублей.

Оставался на свободе и отказывался покидать Россию

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, В рамках уголовного дела по статье о "дискредитации" армии суд назначил Ройзману меру пресечения в виде запрета посещать публичные места и мероприятия, а также пользоваться интернетом

В мае ему назначили еще один штраф в 85 тысяч рублей по другой статье - о "неуважении" к власти - за реплику в "Твиттере", обращенную к главе МИД России Сергей Лаврову.

Лавров заявил, что "специальная военная операция" против Украины призвана положить конец "безоглядному курсу на полное доминирование США". Ройзман в ответ написал: "И для этого вы решили свою страну об стену ***[уничтожить]?"

25 ноября прошлого года минюст внес имя Евгения Ройзмана в реестр иноагентов.