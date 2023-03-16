"Трансперенси Интернешнл - Россия" приняла решение о ликвидации юридического лица

час назад

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Автор фото, Getty Images

В связи с признанием деятельности Transparеncy International нежелательной властями России "Трансперенси Интернешнл-Р" в четверг объявила о ликвидации юридического лица. Международная неправительственная организация по противодействию коррупции больше не будет иметь в России своего отделения.

10 дней назад, 6 марта, деятельность Transparеncy International была названа Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории России.

Решение о начале ликвидации организации в России принял руководящий орган АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р", созданной в 1999 году.

Руководство центра отмечает, что "Трансперенси Интернешнл - Россия" по закону не может быть признана "нежелательной", поскольку является отдельной национальной организацией, но решение о признании Transparency International "нежелательной организацией" в России делает дальнейшую работу российской "Трансперенси" практически невозможной.

"Есть российское юрлицо, которое имело аккредитованный статус в международном движении, и решение о ликвидации - это разрыв с брендом Transparency International", - сказал Би-би-си генеральный директор российской "Трансперенси" Илья Шуманов.

"Опыт и знания, накопленные за эти годы, не могут пропасть втуне. Команде Центра "Трансперенси Интернешнл - Россия" предстоит серьезная перестройка работы", - пишет телеграм-канал "Трансперенси".

"Российские власти не считают "Трансперенси" партнером"

Руководство центра называет признание Transparency International нежелательной организацией "внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным" решением.

"Это очень печально, поскольку для страны престижно иметь такое отделение, многие страны бьются за это право, потому что это дает доступ к экспертизе и возможность коммуницировать на международной площадке. Но российские власти не считают "Трансперенси Интернешнл" каким-то партнером. Наши отношения [с властями России] деградировали, начиная с 2012 года, и за 10 лет дошли до объявления организации нежелательной", - говорит Илья Шуманов.

В пресс-релизе Генпрокуратуры РФ, выпущенном 6 марта в связи с признанием Transparеncy International нежелательной в России, подчеркивалось, что речь идет о Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине, "руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран".

Объявляя о нежелательности деятельности международной Transparеncy International, Генпрокуратура привела стандартный для таких случаев набор аргументов: "Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

За сотрудничество с объявленными нежелательным организациями в России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

"У сотрудников Transparency теперь есть риск признания участниками деятельности нежелательной организации", - сказала Би-би-си глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (она и организация объявлены в России "иностранными агентами").

Без бренда

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По словам Ильи Шуманова, команда экспертов российской Transparency намерена и дальше заниматься антикоррупционной работой.

"Видимо, без бренда, без возможности продолжения сотрудничества, но проекты будут реализовываться просто в силу того, что экспертиза и люди никуда не деваются. Нас ждет пересборка под каким-то новым брендом", - сказал Илья Шуманов Русской службе Би-би-си.

Минюст включил Transparency International в реестр НКО-иноагентов еще в апреле 2015 года.

Руководитель российской "Трансперенси" Илья Шуманов был объявлен российским минюстом "иноагентом" в октябре прошлого года.

Международное движение Transparency International, задачей котрого является борьба с коррупцией и исследование уровня коррупции по всему миру, было основано в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном, его отделения были открыты более чем 100 странах. Российское отделение действует как автономная некоммерческая организация с 1999 года.

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