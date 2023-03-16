Российского военного, признавшегося в убийстве мирного жителя в Украине, осудили на 5,5 лет условно за "фейки"

7 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последствия пребывания российских военных в селе Андреевка Киевской области

Суд в Хабаровске назначил 5,5 лет условно российскому военному Даниилу Фролкину, признавшемуся в убийстве мирного жителя в Украине. Судили Фролкина не за убийство, а по статье о "военных фейках".

Хабаровский гарнизонный военный суд признал Фролкина виновным по пунктам "б" и "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение "фейков" о российской армии группой лиц из корыстных побуждений). Как в обвинении обосновываются "корыстные побуждения", неизвестно.

Суд приговорил Фролкина к 5,5 годам условно, сообщили издания "Важные истории" (признано в России нежелательной организацией и "иностранным агентом") и "Сибирь.Реалии" (издание также объявлено "иноагентом") со ссылкой на корреспондентов, присутствовавших в зале суда.

Прокуратура запрашивала для него шесть лет колонии.

В августе 2022 года Фролкин, принимавший участие в боевых действиях в Украине, признался журналистам издания "Важные истории" (признано в России нежелательной организацией и "иностранным агентом") в мародерствах и убийстве мирного жителя в селе Андреевка Киевской области (село было оккупировано в феврале-марте 2022 года).

Кроме того, Фролкин назвал имена командиров, отдававших приказы о расстреле гражданских. По словам военнослужащего, приказы "пускать в расход" отдавались неоднократно.

По данным "Важных историй", Фролкин служил в 64-й мотострелковой бригаде сухопутных войск РФ.

Вернувшись из Украины в Россию, Фролкин уволился из армии, но затем вернулся на службу, писало издание. В декабре 2022 года стало известно, что против него возбудили дело о "военных фейках".

Как сообщал "ОВД-Инфо" (проект объявлен в России "иноагентом"), дело против Фролкина поступило в Хабаровский гарнизонный суд в конце декабря прошлого года.

Однако полной уверенности в том, что речь шла о герое расследования "Важных историй", на тот момент не было. Издание подчеркивало, что дело возбуждено против его полного тезки - Даниила Андреевича Фролкина. Теперь "Важные истории" утверждают, что это именно он.

В Украине Фролкина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По этому обвинению там ему грозит пожизненный срок.

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