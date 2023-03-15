В России снова раздают повестки в военкоматы. Где и как это объясняют власти?

57 минут назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Жители Воронежа, Липецка и Пензы сообщают о новой волне раздачи повесток в военкоматы. Власти это подтверждают, но просят не считать признаком подготовки ко второй очереди мобилизации на войну в Украине.

Правительство Воронежской области стало первым, которое на региональном уровне подтвердило массовую раздачу повесток в военкомат. Оно сделало это накануне, 14 марта.

В среду, 15 марта, список пополнился еще двумя регионами - Липецкой и Пензенской областью. Телеграм-канал правительства Липецкой области объяснил это оцифровкой базы данных военкоматов.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, под которую попали, согласно его же заявлениям, около 300 тысяч человек. Полгода ранее, в марте, вскоре после объявленной им "спецоперации" в Украине, Путин уверял, что мобилизации и призыва в армию резервистов не будет.

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Российские власти признавали сбои при проведении мобилизации. В конце ноября Путин поручил Министерству цифрового развития России и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны до 1 апреля 2024 года создать ресурс с данными, необходимыми для "актуализации документов воинского учета".

"База должна заработать с 1 апреля 2023 года - с начала весеннего призыва. Все неучтенные военкоматами до сих пор будут учтены", - анализировал указ Путина правозащитник Павел Чиков.

Сейчас региональные власти ссылаются именно на это. "В Липецкой области, как и по всей России, военкоматы оцифровывают базы данных, - говорится в сообщении правительства Липецкой области.- Для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата".

Как и в Воронеже, в Липецке повестки пришлют по месту жительства или передадут через работодателя, следует из сообщения.

Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных, заявил военком Липецкой области Валерий Герасименко. Об этом же еще неделю назад говорил военком двух районов Воронежа, утверждая, что речи о новой волне мобилизации и быть не может.

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Российские власти неоднократно отрицали планы проведения новой волны мобилизации, несмотря на отсутствие военных успехов в Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков делает это уже второй день подряд.

"У нас нет таких обсуждений", - говорил Песков накануне. "На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется", - повторил он в среду.

Комментируя сообщения о массовой рассылке повесток в регионах, он, как и региональные власти, сослался на необходимость обновления и уточнения базы данных. "Это обычная практика", - утверждает Песков.

В военкомате Пензенской области сослались на две причины рассылки повесток. Во-первых, на "уточнение личных данных". Во-вторых, там сказали, что в селе Леонидовка будут проводиться "плановые шестидневные военные сборы", а на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения в Пензе - 30-дневные сборы с офицерами, пишет РБК.

Один из местных жителей рассказал изданию "ПензаИнформ", что ему повестку принесли домой, но в ней не было написано, с какой целью надо явиться в военкомат.

"С сентября после мобилизации шли повестки для уточнения личных данных, потому что некоторые наши граждане очень неответственные, - раскритиковал жителей военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. - Они не представляли изменения личных данных, хотя это входит в обязанности каждого гражданина в РФ: при изменении семейного положения, состояния здоровья и так далее нужно прибыть в военкомат и эти данные представить. Поэтому после мобилизации это все продолжалось".

"Мы наполняем наши базы актуальными данными, вызываем граждан, проживающих в нашей области и состоящих на воинском учете", - заявил военком Липецкой области Валерий Герасименко. Он утверждает, что никаких мобилизационных мероприятий в регионе не проводится.

Правительство Липецкой области еще раз признало ошибки во время осенней мобилизации. "А ошибок в документах быть не должно. С чем невозможно не согласиться", - цитирует заявление чиновников газета "Коммерсант".

Воронежские чиновники накануне уверяли, что повестки в военкоматы сейчас получают только те, кто служил в армии.

О получении повесток изданию "Верстка" также рассказали жители четырех регионов - Белгородской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Кабардино-Балкарии.

Независимые СМИ ставили под сомнение цифру 300 тысяч, которую власти называли целью "частичной мобилизации". Западные и украинские эксперты неоднократно прогнозировали вторую волну мобилизации - с учетом отсутствия военных успехов российской армии на войне против Украины.

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