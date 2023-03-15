93-летняя англичанка связала из шерсти копию королевского Букингемского дворца

10 минут назад

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Подпись к фото, Маргарет Симен вязала шерстяной Букингемский дворец восемь месяцев

93-летняя англичанка Маргарет Симен связала из шерсти копию королевского Букингемского дворца высотой в человеческий рост.

Произведение вязального искусства размером в 2,4 на 1,5 метра выставлено на ярмарке ремесленников в Нориче, столице графства Норфолк, где живет Маргарет Симен.

Подпись к фото, Вязаный дворец выставили на ярмарке в Нориче

Изготовление шерстяного фасада Букингемского дворца с оградой и гвардейцами на постах заняло у вязальщицы восемь месяцев.

При этом она работала между двумя операциями на глазах.

Подпись к фото, Сколько клубков шерсти ушло на дворец, Маргарет Симен не помнит. Она связала даже знаменитых гвардейцев на их постах

Два года назад Маргарет Симен связала копию другой королевской резиденции, Сандрингема. Букингемский дворец, как говорит Симен, у которой уже растут 13 праправнуков, станет последней ее подобной работой.

Как передает корреспондент ВВС из Норича, вязаный дворец пользуется огромной популярностью среди посетителей ярмарки.

"Я счастлива видеть такой отклик. Мне трудно так много разговаривать, голос пропадает, но это так приятно, - говорит Маргарет. - Некоторые подходят, стоят с открытым ртом, а потом начинают плакать".

Когда Маргарет Симен связала копию королевского дворца в Сандрингеме - он расположен в том же графстве Норфолк - она лично познакомилась с королевой Елизаветой II.

Дело в том, что Симен пригласили установить ее дворец, который она вязала два года, в настоящем Сандрингем-хаузе, и там к ней подошла королева.

Автор фото, Norfolk Makers' Festival Подпись к фото, В 2021 году Маргарет Симен после двух лет работы закончила вязаную копию королевской резиденции Сандрингем-хауз - и ее пригласили поставить эту копию в настоящем Сандрингем-хаузе

"Это был лучший момент в моей жизни, - вспоминает Симен. - Так неожиданно: просто кто-то зашел, встал рядом со мной, а я даже не видела, что это королева.

"Когда она повстречалась с королевой, она совершенно спокойно с ней поболтала, но вот потом - потом ее трясло, - вспоминает дочь Маргарет, 74-летняя Триша Уилсон. - Она не пьет, и нам пришлось найти для нее пирожное, чтобы сахар помог успокоиться после потрясения".

Автор фото, Tricia Wilson Подпись к фото, Mrs Seaman, shown at her beach hut in Great Yarmouth, sells the knitted items she makes for charity

Маргарет Симен при помощи своих необычных вязаных творений собирает деньги на благотворительность и, по ее подсчетам, собрала уже около ста тысяч фунтов (120 тысяч долларов США по нынешнему курсу).

Но теперь Симен собирается, связав напоследок главный королевский дворец, уйти на покой.