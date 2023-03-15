Компания Axiom Space представила скафандр для полета на Луну
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Трудно сказать, станет ли компания Axiom Space законодателем космической моды, однако именно ее NASA выбрало в качестве разработчика новых скафандров для лунной миссии "Артемида III".
В рамках этой миссии планируется впервые с начала 1970-х гг. отправить команду астронавтов на Южный полюс нашего спутника, а для этого им понадобятся новые, надежные, современные и удобные космические костюмы.
В среду в Космическом центре NASA в Хьюстоне Axiom Space устроила для студентов и журналистов показ прототипа такого скафандра, чтобы они могли как следует его рассмотреть, задать вопросы и, возможно, подсказать какие-то новые решения.
Скафандр под названием AxEMU создан на базе прототипов NASA, отличается повышенной мобильностью и дополнительной защитой от возможных опасностей, которые могут подстерегать астронавтов на Луне.
"Сотрудничество NASA и Axiom принципиально важно для того, чтобы высадить астронавтов на Луне и поддержать лидирующую роль США в деле освоения космоса, - заявил администратор NASA Билл Нельсон. - Опираясь на многолетний опыт и экспертизу NASA, новое поколение скафандров от Axiom не только позволит ступить на поверхность Луны первой женщине, но и откроет многим людям невиданные ранее возможности для исследования и проведения научных экспериментов на Луне".
Технические характеристики и стандарты безопасности скафандра были заданы экспертами NASA, а специалисты Axiom Space обязались эти требования в полной мере выполнить.
Они также отвечают за дизайн, разработку и сертификацию скафандра, а также подготовку астронавтов для работы с этими скафандрами и специальные инструменты, которыми им предстоит пользоваться на Луне.
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Скафандры AxEMU создавались с таким расчетом, чтобы максимально облегчить передвижение по лунному ландшафту. При этом их создавали универсальными, чтобы они подходили и мужчинам, и женщинам. Разработчик утверждает, что таким скафандром могло бы пользоваться до 90% населения США.
Кстати, несмотря на черный цвет прототипа, эксперты практически не сомневаются, что в окончательном варианте скафандр все же будет традиционно белым, хотя бы потому, чтобы астронавты не перегревались.
Перед отправкой в космос скафандры будут тщательно испытаны в условиях, близких к космическим. Обычно это происходит в специально оборудованных бассейнах. NASA оставляет за собой общую подготовку астронавтов и планировку самих миссий.
Если все пойдет по плану, NASA в рамках программы "Артемида" высадит на Луне первый за полвека космический десант. Эта экспедиция должна будет положить начало первой долгосрочной лунной миссии с дальним прицелом - пилотируемым полетом к Марсу.