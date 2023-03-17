Британские достопримечательности до сих пор посещает меньше туристов, чем до пандемии. Какие самые популярные?
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
По данным британской Ассоциации ведущих туристических достопримечательностей (ALVA), после снятия в 2022 году ограничений, связанных с пандемией, миллионы туристов посетили музеи и галереи страны, что вселяет большие надежды.
Однако индустрия туризма по-прежнему страдает от собственного "долгого ковида" - поток иностранных туристов все еще на четверть ниже того уровня, что был до пандемии.
Одним из самых посещаемых остается Виндзорский замок, резиденция британских монархов в Беркшире. Огромной популярностью пользуются бесплатные лондонские музеи, такие как Музей естествознания, Британский музей и галерея Тейт Модерн - число посетителей там выросло в среднем на 200%.
В 2022 году число туристов, посетивших достопримечательности под крышей, возросло на 176% по сравнению с предыдущим годом, когда в помещениях еще требовалось носить маски и соблюдать дистанцию. И все же это почти на 38 миллионов меньше, чем до начала пандемии в 2019 году.
В ALVA, которая представляет более 2200 достопримечательностей страны, полагают, что нехватка туристов в первую очередь объясняется сокращением потока из Китая и стран Восточной Азии.
И несмотря на очень оживленный рождественский период, директор ALVA Бернард Донохью предупреждает, что индустрия туризма все еще переживает собственный аналог затяжного ковида. Впрочем, он уверен в скором выздоровлении пациента с наступлением лета и возлагает особые надежды на увеличение потока туристов из Китая.
Данные ALVA свидетельствуют также о том, что на фоне роста стоимости жизни посетители все больше предпочитают бесплатные музеи.
В списке самых популярных продолжают доминировать лондонские достопримечательности, однако заметный приток туристов отмечается также в Шотландии, где главным центром притяжения остается Национальный музей Шотландии в Эдинбурге, а также в Северной Ирландии, где находится музей Титаник-Белфаст, и в Уэльсе с его садом Боднант, который считается чуть ли не красивейшим в стране.
10 самых популярных достопримечательностей Британии в 2022 году
- Виндзорский замок - 5636844 посетителей
- Музей естествознания в Лондоне - 4654608 посетителей
- Британский музей- 4097253 посетителей
- Галерея Тейт Модерн - 3883160 посетителей
- Саутбэнк Центр (Southbank Centre) - 2947155 посетителей
- Национальная галерея - 2727119 посетителей
- Музей Виктории и Альберта - 2370261 посетителей
- Художественный музей Сомерсет-хаус (Somerset House) - 2346580 посетителей
- Музей науки - 2334930 посетителей
- Лондонский Тауэр - 2020121 посетителей