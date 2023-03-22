Принц Уильям неожиданно посетил британский контингент в Польше у границы с Украиной

15 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, PA Media

Принц Уильям побывал с неожиданным визитом на военной базе в Польше неподалеку от границы с Украиной, где встретился с расквартированными там британскими военными и их польскими коллегами.

Принц рассказал журналистам, что хотел лично поблагодарить британских солдат за их повседневную работу.

"Я хотел приехать сам, лично, чтобы сказать спасибо за то, что вы делаете изо дня в день", - сказал принц, обращаясь к военнослужащим.

"Вы делаете здесь по-настоящему важную работу, защищая наши свободы, что крайне важно. Дома вас все абсолютно поддерживают", - добавил Уильям.

Автор фото, PA Media

Поездка принца Уильяма в город Жешув на юго-востоке Польши, где дислоцирован британский военный контингент, держалась в секрете до того момента, пока он не покинул военную базу и не вернулся в Варшаву.

Жешув находится в часе езды от украинской границы, и базирующиеся там британские пилоты вместе с американскими и польскими коллегами обеспечивают защиту воздушного пространства Польши.

Автор фото, PA Media

Автор фото, EPA

В заявлении для прессы наследник британского престола также отдал должное "вдохновляющей гуманности народа Польши", который "открыл свои сердца, так же как и двери".

Польша с начала российского вторжения в Украину приняла больше всех украинских беженцев. Власти страны считают, что сейчас там остается около 1,3 млн граждан Украины.