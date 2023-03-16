В здании ФСБ в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Один человек погиб

13 минут назад

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Автор фото, Erik Romanenko/TASS

Пожар произошел в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Один человек погиб, еще двое пострадали, передали российские информагентства со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сигнал о пожаре "в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области по адресу ул. Сиверса, 20" поступил в 12:25.

Голубев утверждает, что причиной инцидента стало замыкание электропроводки внутри помещения. "Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен", - написал губернатор.

Автор фото, Stringer/TASS

В ФСБ утверждают, что "взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону стал следствием возгорания горюче-смазочных материалов". В результате произошедшего "есть пострадавшие", уточнили в спецслужбе.

Издание 161.RU сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, что в гараже взорвался боеприпас. По словам источника, только после этого огонь перекинулся на топливо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, один человек погиб, еще двое пострадали. Губернатор Голубев написал, что "один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести". Пожару присвоен второй номер сложности, а один из соседних домов и находящееся рядом студенческое общежитие эвакуировали, передает ТАСС.

Автор фото, Stringer/TASS

Как рассказал Би-би-си один из очевидцев происходящего, к 16:00 по местному времени пожар был локализован (это также подтверждали сотрудники МЧС), но еще не был потушен. Подходы и подъезды к месту происшествия были перекрыты, там стояли полицейские машины.

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Сейчас толпа расходится: оцепление сохраняется, но полицейских уже не так много.

Еще несколько человек, живущих или работающих неподалеку от места пожара, рассказали Би-би-си, что внезапно среди обычного рабочего дня они услышали большой взрыв - громкий, сильный, так, что в соседних домах затряслись окна. Потом было еще несколько хлопков или взрывов, но потише, послабее.

Еще один очевидец говорит, что буквально через несколько минут после взрыва он выбежал во двор дома, где произошел пожар. По его словам, была тишина, потом последовал взрыв, повалил дым, он подбежал к забору и увидел, что кусок стены с торца разрушен.

Свидетель происшествия, с которым поговорила Би-би-си, описывает горевшее двухэтажное здание как не очень большое. Он предполагает, что это может быть бытовка, склад, гараж, мастерская или столовая. По его словам, и здание, где произошел пожар, и здание погрануправления по сути окружены домами - с одной стороны там высотки, а чуть по окружности в сторону - идут частные дома, частный сектор. Загоревшееся двухэтажное здание отделено от частного сектора забором и буквально 20-30 метрами.

Поэтому версия про снаряды у очевидцев вызывает вопросы.

Пограничное управление ФСБ по Ростовской области отвечает за охрану границы с Украиной, войну с которой Россия начала год назад.

Российские СМИ не выдвигают версий о возможной связи пожара в Ростове-на-Дону с вторжением в Украину. Тем не менее советник главы офиса Михаил Подоляк счел необходимым прокомментировать инцидент.

"Любое горящее или взрывающееся здание ФСБ в РФ, особенно в Ростовской области", по его утверждению, якобы "однозначно свидетельствует" о "проявлении паники" и "ослаблении контроля" за ситуацией со стороны властей. "Украина не вмешивается", - написал он в твиттере.

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