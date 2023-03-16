В Ливии обнаружили пропажу 2,5 тонн урана. Он хранился в той части страны, которую правительство не контролирует

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, МАГАТЭ выразило беспокойство по поводу пропажи урана в Ливии

В Ливии пропало две с половиной тонны урана, хранившиеся на территории, не подконтрольной правительству страны. Об этом заявили представители Международного агентства по атомной энергии при ООН, недавно посетившие с проверкой неназванное труднодоступное хранилище.

Они выразили опасения о потенциальном риске радиационного заражения и угрозе ядерной безопасности из-за отсутствия информации о том, где сейчас находится пропавший уран.

Во вторник 14 марта инспекторы МАГАТЭ приезжали с проверкой на полигон, доступ к которому в последнее время был затруднен из-за борьбы между различными вооруженными группировками в регионе.

На территории хранилища должны были находиться 10 бочек необогащенного урана, задекларированные властями Ливии. Но этих бочек, содержащих примерно 2,5 тонны концентрата урановой руды, инспекторы на объекте не нашли, заявил главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Агентство проведет дальнейшее расследование, чтобы прояснить, при каких обстоятельствах был вывезен радиоактивный материал и где он находится сейчас", - говорится в обращении Гросси к странам, входящим в Совет управляющих МАГАТЭ.

"Отсутствие информации о нынешнем местонахождении радиоактивного материала может представлять радиологический риск, а также вызывает опасения, связанные с ядерной безопасностью", - добавил он.

Что известно о местонахождении полигона

Полигон, на котором хранились пропавшие бочки урана, находится на территории, не подконтрольной властям страны.

МАГАТЭ регулярно следит за этой территорией по снимкам коммерческих спутников и другим данным, имеющимся в открытом доступе.

"Наблюдения, которые сделали сотрудники агентства, опираясь на анализ этих данных, подтолкнули организацию к тому, чтобы запросить проверку на полигоне, несмотря на небезопасную обстановку в регионе и сложную логистику, необходимую для того, чтобы добраться туда", - объяснил в заявлении глава МАГАТЭ.

По его словам, изначально инспекторы планировали приехать на полигон в 2021 году, но из-за сложной обстановки смогли добраться туда только сейчас.

Речь идет о полигоне, "расположенном в крайне удаленном районе на юге Ливии", сказал в интервью Би-би-си эксперт из международной организации Nuclear Threat Initiative Скотт Рекер.

"Вывезти этот материал оттуда можно было только сознательно", - добавил он.

По словам Рекера, пропала "примерно одна десятая часть от того материала, который там хранился, и не заметить этого было бы просто невозможно".

Насколько опасен необогащенный уран

Рекер подчеркнул, что непосредственно из необогащенного урана в виде концентрата (похожего на желтый пирог) невозможно создать ядерное оружие, поэтому на данный момент подобной угрозы нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В нынешней своей форме уран не представляет существенной угрозы, считает эксперт из Nuclear Threat Initiative

"Опасений, связанных с радиацией, материал в его нынешней форме также вызывает очень мало", - добавил экперт.

Для того чтобы использовать уран в качестве топлива для атомных реакторов или материала для производства ядерного оружия, он должен быть обогащен в газовых центрифугах.

Что происходит в Ливии

В декабре 2003 года Ливия, еще при Муаммаре Каддафи, официально отказалась от своей программы ядерного, биологического и химического оружия и согласилась ограничить дальность своих баллистических ракет 300 км.

Но после падения режима Каддафи в стране не прекращается борьба различных политических движений и военизированных групп.

Ливия остается в состоянии хаоса после восстания 2011 года, в результате которого при поддержке стран НАТО был свергнут Каддафи.