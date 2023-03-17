Главред TUT.by Марина Золотова и гендиректор Людмила Чекина получили по 12 лет. Главное в Беларуси за неделю

32 минуты назад

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Автор фото, Zerkalo.io Подпись к фото, Марина Золотова и Людмила Чекина признаны судом угрозой национальной безопасности Беларуси

Главный редактор закрытого белорусского издания TUT.by Марина Золотова и директор издания Людмила Чекина приговорены к 12 годам каждая за уклонение от уплаты налогов, призывы к экстремизму и угрозу национальной безопасности. Би-би-си рассказывает о главном событии в Беларуси на этой неделе.

Марина Золотова и Людмила Чекина возглавляли TUT.by, который до протестных событий был главным сайтом Беларуси, опережавшим по посещаемости и российский "Яндекс" и американский YouTube. В августе 2020-го, когда в стране начались протесты против Александра Лукашенко, его посетили 176 млн раз.

За что именно осудили Золотову и Чекину - неизвестно. По распространенной в Беларуси традиции суд прошел полностью в закрытом режиме.

TUT.by максимально подробно освещал протесты 2020 года, его журналистов задерживали 38 раз.

В мае 2021 года власти заблокировали сайт - формально за упоминание запрещенного в Беларуси фонда поддержки политзаключенных BYSOL. Тогда же появилось и первое уголовное дело - о неуплате налогов. По нему были задержаны 16 сотрудников TUT.by и связанных с ним компаний. Все, кроме Золотовой и Чекиной, впоследствии были освобождены.

До суда дошли дела редактора отдела экономики и политики Ольги Лойко, журналистки Елены Толкачевой и юрисконсульта Екатерины Ткаченко. Все трое находятся за пределами Беларуси. После неявки на первое заседание суда их объявили в розыск, а дело выделили в отдельное производство. В чем именно их обвиняют - тоже неизвестно.

Все содержимое сайта, а также его аккаунтов в соцсетях признано в Беларуси экстремистским.

Автор фото, NURPHOTO

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Золотовой и Чекиной, которые уже почти два года находятся под стражей, в итоге инкриминировали неуплату налогов (и пособничество в их неуплате), разжигание социальной розни и распространение материалов, направленных "на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".

Правозащитники признали женщин политзаключенными, а КГБ Беларуси внесло их в список лиц, "причастных к террористической деятельности".

Чуть лучше понять суть обвинений было можно из фильма "Бай-бай, Тутбай". Он вышел 16 марта на государственном телеканале "Беларусь-1", его автор - одна из главных пропагандисток канала Ксения Лебедева.

Из фильма следовало, что TUT.by еще в 2010 году начал работать против власти, поддержал украинский Майдан в 2013-2014 годах. А в 2020-м его руководство сделало ставку на смену власти в стране. "Сами погубили [сайт], утопив его в личных амбициях", - говорит в этом фильме Лебедева.

Читатели же сайта, по версии автора фильма, стали жертвами манипуляций редакции - и участниками "незаконных" акций протеста.

Среди спикеров в фильме были находящиеся в розыске экс-сотрудницы редакции Ольга Лойко и Елена Толкачева (провели в СИЗО по делу TUT.by 10 и 14 месяцев соответственно). Когда и при каких обстоятельствах были взяты эти интервью, авторы фильма не сообщили.

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Часть сотрудников TUT.by переехала за границу и запустила издание "Зеркало" (белорусские, а позже и российские власти заблокировали его).

15 марта команда "Зеркала" попросила у читателей финансовой помощи - как это делают и многие российские издания, которые были вынуждены покинуть страну.

В первую очередь журналисты надеются на соотечественников, эмигрировавших из страны.