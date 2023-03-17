30 часов на доске. Австралиец побил мировой рекорд продолжительности занятий серфингом

51 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Житель Австралии Блейк Джонстон практически без перерыва занимался серфингом в течение 30 часов и 11 минут - и таким образом побил мировой рекорд времени, проведенного кем-либо в море на доске.

После того, как он стал самым стойким серфером в мире, Джонстон не остановился и решил продолжать марафонский заплыв, поскольку до этого обещал безостановочно кататься на волнах в течение 40 часов.

"Я еще не закончил, - сказал он журналистам во время короткой паузы между заплывами. - Я же обещал, что это будет 40 часов, так что пойду пробовать дальше. Я, конечно, как следует вымотался, но прорвусь как-нибудь".

Устанавливая рекорд на одном из пляжей Сиднея, 40-летний Джонстон, бывший профессиональный серфингист бегун на длинные дистанции, "оседлал" более 600 волн.

На пути к рекорду Джонстона ждало множество рисков, в числе которых - слепота от соленой воды, заражение ушей, обезвоживание, а также лишение сна, переохлаждение, нападения акул и укусы медуз.

Периодически спортсмен прерывался, чтобы проверить состояние здоровья, перекусить, попить воды - и закапать глаза.

Ради благотворительности

"Я отправился с ним в море около двух часов ночи - и тут погас свет, так что стало полностью темно, - рассказал журналистами брат Джонстона Бен. - В воде было полно медуз, так опыт был довольно интересный, мягко говоря".

Автор фото, Getty Images

Джонстон решил установить рекорд, чтобы собрать средства для благотворительной организации, основанной в память об олимпийском сноубордисте Алексе "Чампи" Пуллине, который утонул у побережья Австралии в 2020 году, когда занимался подводной охотой.

Он также поддерживает благотворительные организации, помогающие людям с психическими заболеваниями, - частично это связано с тем, что отец Джонстона 10 лет назад покончил с собой.

В результате марафонского заплыва спортсмен собрал на благотворительность 240 тыс. австралийских долларов (более 160 тыс. долларов США).

Это не первое подобное приключение Джонсона. В 2020 году он пробежал 100 километров по океанскому побережью около Сиднея, при этом большую часть дистанции преодолел босиком.

Автор фото, DEAN LEWINS/EPA-EFE/REX/Shutterstock

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