Марина Лошак уходит с поста директора Пушкинского музея. Кто может прийти ей на смену?

час назад

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Автор фото, Sasha Savelyeva/TASS

Директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление об увольнении по собственному желанию после почти 10 лет работы в этой должности. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность СМИ назвали Елизавету Лихачеву, которая с 2017 года руководит Музеем архитектуры имени Щусева.

В понедельник, 20 марта, издание РБК и несколько телеграм-каналов сообщили о том, что Марина Лошак написала заявление об увольнении.

Светский обозреватель газеты "Коммерсант" Евгения Милова уточнила, что заявление Лошак об увольнении было подписано, "хотя расставаться с ней не планировали". "Мало кому хватает сил на такой шаг", - написала Милова.

После этого Марина Лошак подтвердила телеканалу "Дождь" (объявлен в России "иностранным агентом"), что написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Впервые информация об уходе Марины Лошак из Пушкинского музея появилась в середине февраля. Тогда это также были сообщения в телеграм-каналах со ссылкой на источники. Однако Пушкинский музей заявил, что Марина Лошак продолжает работать в музее и останется на своем посту как минимум до окончания срока контракта - то есть до 2 апреля.

Сообщения о скором увольнении Лошак появилась вскоре после того, как стало известно, что минкульт не продлил контракт с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Известного куратора и искусствоведа на этой должности сменила 39-летняя дочь генерала ФСБ Елена Проничева, непродолжительное время возглавлявшая Политехнический музей и Еврейский музей и центр толерантности.

Марина Лошак возглавила Пушкинский музей в июле 2013 года, сменив на посту директора Ирину Антонову, руководившую музеем более 50 лет. Кандидатуру Марины Лошак, которая на тот момент была арт-директором "Манежа", выбрала сама Антонова, перешедшая на почетную должность президента музея.

Марина Лошак родилась и выросла в Одессе. До переезда в Москву в 1986 году, она работала в Одесском государственном литературном музее. После переезда в российскую столицу она работала в Государственном музее В.В.Маяковского, Московском центре искусств на Неглинной, Галерее Гари Татинцяна, галерее "Проун", а также курировала одну из первых российских корпоративных коллекций искусства - банка "СБС-Агро". До назначения на должность директора Пушкинского музея у нее не было опыта руководства крупным федеральным музеем.

Новый директор: телеграм-каналы пишут о Елизавете Лихачевой

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Телеграм-каналы и источники РБК пишут, что Марину Лошак сменит Елизавета Лихачева, которая с 2017 года руководит Музеем архитектуры имени Щусева и у которой 21 марта истекает срок контракта.

В начале 2000-х Лихачева участвовала в прокремлевском молодежном движении "Идущие вместе" и работала в МВД, сообщило агентство "Агентство".

Имя Елизаветы Лихачевой стало известно после скандала вокруг Дома Мельникова, который разразился в 2014 году. Лихачева тогда была заместителем директора музея и активно принимала участие в определении дальнейшей судьбы дома архитектора Константина Мельникова.

На тот момент половина Дома Мельникова уже принадлежала музею и находилась под его управлением, а во второй половине жила внучка архитектора Екатерина Каринская.

По завещанию Виктора Мельникова (сына Константина Мельникова), вторая половина дома также должна была перейти государству, но при соблюдении некоторых условий, в числе которых - сохранение мемориальной обстановки и открытия неподалеку музея Виктора и Константина Мельниковых.

В феврале 2014 года Минкульт объявил о создании Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых, позже присвоил дому статус федерального памятника. После этого музей Щусева начал предпринимать попытки получить в свое управление и вторую половину дома.

В августе 2014 года сотрудники музея - под руководством Елизаветы Лихачевой - принудительно, с помощью ЧОП, выселил из дома внучку архитектора - Екатерину Каринскую.

Елизавета Лихачева рассказала прессе, что музею удалось добиться аннуляции регистрации Каринской.

"Я подошла к ней и сказала: "Екатерина Викторовна, вы не можете находиться в этом доме, у вас нет на это оснований". Мы были готовы перевезти все ее вещи, куда она пожелает. Она отказалась, и нам пришлось действовать иначе - когда Каринская вышла покурить, мы просто закрыли дверь, предварительно оставив ей теплые вещи", - рассказала Лихачева "Известиям" о выселении внучки архитектора.

Екатерина Каринская рассказывала Русской службе Би-би-си, после выселения она осталась без жилья, а большая часть ее вещей так и осталась в доме.

В 2017 году часть сотрудников музея Щусева опубликовала на платформе Change.org петицию с требованием не допустить назначения на пост директора Лихачевой.

Авторы петиции отмечали, что "Е.С. Лихачева получила высшее образование в 2014 году, не имеет ученой степени, научного опыта и веса, не обладает опытом руководящей работы и ведения административно-хозяйственной деятельности".

"Скандал с "Домом Мельникова", спровоцированный Е.С. Лихачевой под руководством директора филиала П.В. Кузнецова, нанес существенный репутационный урон Музею архитектуры, от которого отвернулась значительная часть профессионального архитектурного сообщества", - говорилось в петиции.

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