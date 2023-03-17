Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

17 марта 2023, 15:11 GMT Обновлено 13 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МУС.

Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей.

В четверг о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН.

"Г-н Владимир Владимирович Путин [...], президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию (согласно статьям 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) Римского статута)", - говорится в пресс-релизе.

Судьи Международного уголовного суда добавляют, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.

Уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС подозревает в том же преступлении согласно тем же статьям Римского статута, что и Путина.

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"Есть разумные основания считать, что г-жа Львова-Белова несет персональную ответственность за вышеупомянутые преступления, совершив эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через действия других лиц", - говорится в сообщении Международного уголовного суда.

Россия не признает Международный уголовный суд и не подписывала его основополагащий документ, Римский статут. Об этом, реагируя на новость об ордерах, напомнила и представитель МИД России Мария Захарова.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет", - написала Захарова в соцсетях.

Несколько дней назад о том, что Россия не признаёт Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новость о решении МУС, высказался в телеграм-канале очень лаконично: "Это только начало".

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что решение МУС - это сигнал для мира о том, что российская власть преступна.

"Отныне президент России имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и предан суду. И мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, - написал Костин у себя в фейсбуке. - Мир получил сигнал о том, что российский режим преступен и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права".

МУС нашёл, в чем прямо и персонально обвинить Путина

разъясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова

Международный уголовный суд нашел способ привлечь к ответственности Владимира Путина.

Сделать это было не так уж легко. Самое очевидное преступление, за которое обычно отвечают лидеры государств, — это преступление агрессии, то есть сам факт применения вооруженной силы против суверенитета, целостности и независимости другого государства. Поскольку Россия вторглась на территорию Украины и оккупировала ее часть, обвинение в агрессии могло бы стать самым ожидаемым.

Но юридически сделать этого невозможно. МУС вправе расследовать преступление агрессии только в том случае, если обе стороны военного конфликта являются участниками МУС. Ни Россия, ни Украина не являются.

Сама Украина не могла осудить Путина — в национальных судах главы государств обладают иммунитетом. Но перед МУС иммунитета ни у кого нет.

Еще в июне бывший прокурор МУС Луис Морено Окампо говорил, что для того, чтобы привлечь Путина, суд должен доказать его персональную вину. Главу государства сложно обвинить, например, в убийстве мирного жителя или даже в обстреле больницы, потому что необходимо доказать, что он мог иметь к этому непосредственное отношение, то есть отдать такой приказ.

Еще летом Морено Окампо говорил, что наиболее простой способ привлечь президента к ответственности — это расследовать преступление против человечества, а именно — вынужденное перемещение людей.

Россия не просто не скрывает, что вывозит на свою территорию украинских детей, — Россия говорит об этом с гордостью и отчитывается о "перевоспитании" этих детей.

На днях ООН выпустила доклад, авторы которого детально изучили случаи 164 детей, которых вывезли из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Сами эти дети позднее рассказывали, что представители российских соцслужб прям говорили им, что их передадут в российские семьи.

По подсчетам Украины, Россия вывезла из страны более 16 тысяч детей.