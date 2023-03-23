Правозащитника Павла Чикова и блогера Илью Варламова объявили "иностранными агентами"

15 минут назад

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Министерство юстиции России объявило о пополнении реестра "иностранных агентов" в четверг, а не в пятницу, как это происходило последние месяцы. Оно внесло в реестр пять человек, среди которых правозащитник Павел Чиков и блогер Илья Варламов.

По версии минюста, и Чиков, и Варламов распространяли "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике".

Также в реестр попали Светлана Лада-Русь (Пеунова), политолог Руслан Айсин, экс-журналист "Дождя" Богдан Бакалейко и объединение "Парни Плюс/Парни+".

Айсина, Бакалейко и маргинальную общественную деятельницу из Самары Светлану Пеунову, сменившую фамилию на Лада-Русь, по версии минюста, объединяют негативные высказывания о "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине). Объединение "Парни Плюс/Парни+" обвиняется в пропаганде ЛГБТ-отношений.

В прошлую пятницу российский минюст изменил своей обычной практике и не стал пополнять реестр. До этого, 10 марта, в список "иноагентов" добавили экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, экс-руководителя "Яндекс. Новости" Льва Гершензона, фемактивистку Нику Водвуд, журналиста Даниила Губарева, а также фонды "Свободная Бурятия" и Всемирный фонд дикой природы.

В феврале список "иноагентов" пополнили журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов, певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда "Насилию.нет" (тоже внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина и другие.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, были актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

Новый закон

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С 1 декабря 2022 года в России действует новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он позволяет признавать "иноагентом" любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние" - теперь необязательно даже устанавливать факт иностранного финансирования.

Кроме того, 1 декабря Минюст опубликовал новый - единый - реестр "иностранных агентов", в котором были объединены четыре ранее действующих реестра - НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц.

Когда объединенный реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За следующие два с половиной месяца в него внесли несколько десятков физлиц и организаций.

Новый закон предусматривает создание еще одного реестра - лиц, аффилированных с "иноагентами". В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-"иноагентов", а также руководители и учредители этих организаций, в том числе - бывшие.

7 февраля стало известно о первом уголовном деле по новому закону об "иноагентах" - против координатора движения "Голос" (также внесено в реестр "иноагентов") Артема Важенкова. Ему вменили "нарушение порядка деятельности иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) после того, как он дважды был оштрафован за отсутствие плашки "иноагента" в соцсетях.

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