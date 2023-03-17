Кто такая Мария Львова-Белова, которую вместе с Путиным решил арестовать международный суд в Гааге

38 минут назад

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Автор фото, Mikhail Metzel/POOL/TASS

В пятницу Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заявив, что они могут нести ответственность за незаконную депортацию украинских детей.

Львову-Белову МУС подозревает в том же преступлении, что и Путина: незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.

"Есть разумные основания считать, что госпожа Львова-Белова несет персональную ответственность за вышеупомянутые преступления, совершив эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через действия других лиц", - говорится в сообщении суда.

Сама Львова-Белова заявила, что воспринимает решение МУС как положительную оценку своей работы.

"Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше", - сказала она в комментарии RTVI.

Что известно о чиновнице, которая, по мнению судей МУС, должна быть арестована вместе с российским президентом?

Ответственная за "эвакуацию" и "интеграцию"

Мария Львова-Белова была назначена уполномоченной по правам ребенка в конце 2021 года. До этого она представляла в Совете Федерации Пензенскую область и была одним из руководителей пензенского отделения "Общероссийского народного фронта" (движения, созданного Путиным). На посту детского омбудсмена она сменила Анну Кузнецову, которая перешла на работу в Госдуму.

Биографии Львовой-Беловой и Кузнецовой очень похожи: они обе родились в Пензе и там же начали карьеру, обе замужем за священниками и обе усыновляли приемных детей.

У 38-летней Львовой-Беловой пятеро кровных детей и еще несколько приемных. Кроме того, под опекой у омбудсмена 13 детей с инвалидностью. Об этом она рассказывала Путину после своего назначения.

С февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, Львова-Белова отвечает за вывоз украинских детей с оккупированных территорий и их "интеграцию" в России. С самого начала она была публичным лицом, спикером и организатором этих процессов.

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Сама омбудсмен всегда называла это "эвакуацией" и объясняла заботой об интересах детей, однако украинские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права эти действия классифицируются как депортация и геноцид.

Летом 2022 года Львова-Белова рассказала, что сама усыновила ребенка из захваченного российскими войсками Мариуполя. Она регулярно выкладывает фотографии подростка в своих соцсетях, и про эту историю даже сняли пропагандистский фильм для телеканала "Царьград".

Мальчика зовут Филипп Головня, ему 15 лет, возможно, он сирота - в СМИ упоминалось, что последний раз со своей матерью он общался в свои 11 лет, но деталей и независимых подтверждений этому факту нет.

Филиппа вместе с группой детей из Мариуполя весной 2022 года вывезли сначала в Донецк, а затем в санаторий в Подмосковье, где его и встретила уполномоченная по правам детей.

"Я просто поняла, что он мой", - вспоминала она позже в интервью.

Филиппу, по утверждению Львовой-Беловой, в России нравится, однако некоторые украинские дети, с ее же слов, эти чувства не разделяли. Они "негативно отзывались о президенте [Путине], говорили всякие гадости, пели гимн Украины, [говорили] "Слава Украине" и все такое", рассказывала она в сентябре, выступая в Общественной палате России.

Однако после попадания под опеку в российские семьи, как утверждает Львова-Белова, этот "некий негатив" трансформировался "в любовь к России".

"Мы начали спрашивать ребят: "Вот вы говорите, Россия плохая. Ну хорошо, пусть Россия будет плохая, у вас есть возможность сейчас вернуться. Никто из детей не захотел возвращаться, все сказали: "Нам здесь очень хорошо", - пересказывала Белова.

Изначально омбудсмен заявляла, что применительно к опеке "речь идет не о "боевых сиротах", у которых погибли родители и есть вероятность найти их родственников, а о детях, которые уже долгое время находятся в учреждениях со статусом сирот".

Однако затем сама же Белова говорила, что под опеку в России попали и около 30 детей, "найденных в подвалах" Мариуполя. Как минимум нескольких детей оттуда Украина пыталась вернуть, ссылаясь на то, что у них есть законные представители. Белова такие основания называла "какими-то непонятными".

Санкции против Львовой-Беловой за руководство процессом по вывозу украинских детей были введены Евросоюзом, Великобританией и США. За поддержку российской агрессии против Украины она также попала в санкционные списки Австралии, Канады и Японии.

В Киеве вывоз детей считают проявлением геноцида и целенаправленной политикой России по уничтожению Украины как государства и украинцев как нации.

"Похищая наших детей, Россия буквально ворует наше будущее", - заявлял генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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