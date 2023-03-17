Чем ордер МУС грозит Путину? Объясняют эксперты

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция, прошедшая в Гааге, 8 мая 2022 года

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Законно ли это и чем рискует российский президент?

Би-би-си поговорила об этом с экспертами по международному праву из Копенгагенского университета Глебом Богушем и Кевином Йоном Хеллером. Отвечаем на главные вопросы об этом деле.

Как ордер на арест Путина, выданный МУС, сочетается с иммунитетом действующего президента России?

С точки зрения права, никаких препятствий в самой выдаче ордера на его арест у Международного уголовного суда нет: страны-члены МУС обязаны исполнять ордер. И если Путин окажется на их территории, они должны передать его суду. Но юридические обязательства могут быть одни, а действия государств - другие, говорят эксперты.

Позиция МУС для таких случаев была изложена раньше в решении апелляционной палаты по делу занимавшего тогда пост президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в массовых убийствах. Она заключается в том, что перед международным судом у главы государства иммунитета нет, а вопросы сотрудничества между отдельными государствами страны должны решать сами.

Но в рамках межгосударственных отношений у главы государства есть персональный иммунитет, и он означает, что его не может арестовать другое государство - пока он находится в должности и его таковым признают. То есть это всегда вопрос времени, а сейчас исполнить решение МУС вряд ли возможно.

Если действующий глава государства приезжает в страну, у которой с одной стороны есть обязательства перед МУС, а с другой - обязательства, связанные с иммунитетом, что должны делать власти этой страны?

Этот вопрос окончательного решения не получил.

Прецедентов выдачи действующего главы государства нет, хотя ордера об их аресте МУС выписывал. Но были два случая, когда подозреваемые появлялись перед МУС добровольно - это президент и вице-президент Кении.

"Так что у Путина, как и у любого другого подозреваемого, также остается возможность добровольно явиться в суд. Это не более фантастический вариант, чем перспектива его задержания", - считает Богуш.

То есть, если Путин отправится на международный форум в страну, которая признает юрисдикцию МУС, его не арестуют?

Это будет решать само государство.

У членов Римского статута, которые признают МУС (например, Таджикистана, куда из России летают самолеты), есть обязательство исполнить ордер - арестовать подозреваемого и передать в суд. Но у самого МУС нет каких-либо средств заставить государство исполнить обязательства.

Риски для Путина все же существуют, потому что у страны есть обязательство исполнить ордер МУС на арест. Но, например, когда МУС более 10 лет назад выдал ордер на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в массовых убийствах, он участвовал в мероприятиях в разных государствах, некоторые из которых - участники Римского статута (в том числе в саммите Африканского союза). В итоге его никто до сих пор не арестовал.

Понятно, что и Путина тоже вряд ли арестуют, да и вряд ли он поедет сам в такую страну. Но по международному праву власти государства-члена Римского статута должны сотрудничать с МУС.

А если Мария Львова-Белова приедет в страну, которая признает МУС, ее арестуют?

Да.

Россия не признает МУС, так почему можно привлекать к ответственности ее представителей?

Но ни у кого же не возникает сомнения, например, что в России можно арестовать гражданина, например, Нидерландов, обвиняемого в преступлении российскими органами, напоминает Богуш.

Если такое право есть у одного государства, так могут сделать и 123 государства-члена Римского статута, которым Украина передала свою юрисдикцию, считает он.

В данном деле преступления совершены на территории Украины, Украина может судить за них. При этом Украина добровольно по собственной инициативе передала свою власть и компетенцию международному суду. Для этого не надо быть членом МУС.

Так в чем сейчас смысл ордера МУС?

Важность этого решения МУС не в вероятности, с которой Путин окажется на скамье подсудимых, а в символизме этого решения, говорит Хеллер.

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Очевидно, что перспективы задержания Путина в ближайшее время крайне призрачные. Если он и посещает страны, то "дружественные", которые не передадут его международному суду. Но его передвижения по миру станут куда более затруднительными, чем сейчас, полагает Хеллер.

"Выдача ордера на арест главы государства - это смелый шаг, который будет иметь свои последствия, - уверен он. - Я думаю, что у Путина будет статус изгоя - по меньшей мере среди западных стран. Но также этот ордер может оказать влияние на готовность государств Юга вести дела с Путиным".

"Не надо отождествлять иммунитет с безнаказанностью, считать, что он освобождает [президента] от ответственности, - подчеркивает Богуш. - Существует лишь процессуальная коллизия, связанная с иммунитетом и юрисдикцией МУС. Но существует и универсальный запрет международных преступлений. Международный суд просто является агентом человечества, которое пользуясь этой инфраструктурой, преследует тех, кто нарушил базовые нормы. Иммунитет не выводит человека из под их действия".

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