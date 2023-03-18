Ученые: риск заболеть деменцией для футболиста выше на 50%. Но это не касается вратарей

17 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Профессиональные футболисты подвержены повышенному риску деменции. К такому выводу пришли шведские ученые, проанализировав информацию обо всех родившихся в Швеции игроках Высшей футбольной лиги с 1924 по 2019 годы. Однако это не касается вратарей - они реже играют головой.

Как обнаружили ученые, из примерно 6000 футболистов, ставших предметом исследования, деменция или другие похожие заболевания мозга развились у 9%. У 56 тыс. шведов других профессий за тот же период этот показатель составил 6%.

Это значит, что для футболистов риск таких заболевания выше примерно в полтора раза, чем у обычных граждан. С другой стороны, риск развития других типов заболеваний мозга, таких как заболевание двигательных нейронов, у футболистов оказался не выше среднего, а риск развития болезни Паркинсона - ниже.

Обнаруженная учеными закономерность не касается вратарей, которые редко бьют по мячу головой. Как говорит один из авторов исследования, доктор Петер Уеда из Каролинского института в Стокгольме, результаты исследования могут подтверждать связь между незначительными сотрясениями мозга от таких ударов и развитием деменции в более позднем возрасте.

Однако и здесь остаются вопросы. Травма головы - только один из факторов, повышающий риск деменции К развитию связанных с ней заболеваний могут также привести:

курение

депрессия

неумеренное употребление алкоголя

низкая активность и ожирение

высокое кровяное давление

Исследователи признают, что информации о привычках изучаемых футболистов у них было недостаточно. Кроме того в 1950-х и 60-х годах футбольные мячи делали из кожи, и они были тяжелее. Из-за этого степень риска заболеть деменцией для современных футболистов оценить сложно.

Кроме того, как говорит соавтор исследования Бьорн Пастернак, непонятно, насколько ущерб от ударов головой компенсируется у футболистов общим хорошим физическим здоровьем. Оно, по его мнению, может объяснять и низкий риск болезни Паркинсона.

Доктор Сара Имарисио из британской ассоциации изучения болезни Альцгеймера считает, что сводить рост риска только к ударам головой по мячу было бы неправильно - помимо образа жизни, его определяют гены и возраст человека.

"Удары головой это, возможно, один из факторов, но также возможно, что другие аспекты жизни игроков, на поле и вне его, тоже могут играть роль", - говорит она.

Шотландское исследование

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Шведские ученые не первыми заинтересовались темой деменции у футболистов. В 2019 году команда исследователей из Университета Глазго по итогам изучения статистики уже британских футболистов пришла к выводу, что риск развития заболеваний мозга у профессиональных игроков в 3,5 раза выше, чем у остальных.

Исследование, проведенное после смерти нападающего клуба "Вест Бромвич Альбион" Джефри Асла, привело к тому, что в Британии и Европе футбольные ассоциации поменяли правила проведения тренировок и игр. Игрокам-юниорам предписали меньше бить головой по мячу во время и тренировок, и игр, а взрослым - только на тренировках.

Профессор Университета Эдинбурга Тара Спайрс-Джонс напоминает, что есть множество доказательств того, что в целом спорт полезен для здоровья.

"Я бы сделала такой вывод: защищайте мозг и с помощью спорта, и избегая травм и ударов по голове", - говорит она.

Деменция - это симптом группы заболеваний, самое распространенное из которых - это болезнь Альцгеймера. Ее симптомы со временем усугубляются и включают потерю памяти и ориентации, проблемы с речью и изменение поведения.