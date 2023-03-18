Лидеры Сербии и Косова близки к подписанию мирного соглашения, протестующие в Белграде называют Вучича предателем

54 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косова Альбин Курти встречаются в субботу на последний раунд переговоров, цель которых - решиться на подписание соглашения о нормализации отношений, которое было одобрено сторонами в начале марта.

Встреча проходит в Северной Македонии под эгидой Евросоюза, председательствует на ней верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Речь идет о мирном плане, предложенном ЕС. Потребовалось почти полгода, восемь визитов европейских дипломатов в Белград и 10 визитов в Приштину, чтобы 11 пунктов соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово были одобрены и обнародованы.

Теперь дело за подписанием документа.

Сербия так и не признала независимость Косова, провозглашенную косоварами в 2008 году при поддержке ЕС.

С тех пор отношения Белграда и Приштины были откровенно враждебными.

Один из 11 пунктов соглашения касается статуса Косова. Это самый болезненный вопрос для Белграда, но для вступления в состав ЕС, которого добиваются обе стороны, им необходимо его урегулировать.

Власти Косова надеются, что соглашение откроет стране путь в международные организации, который до сих пор был отчасти закрыт из-за противодействия Сербии.

Сербия находится под сильным международным давлением и тоже парализована в ряде сфер общеевропейского взаимодействия из-за нерешенного конфликта.

У себя дома Вучич тоже вынужден противостоять настроениям националистов, требующих от него не идти на территориальные уступки.

Протесты в Белграде

Автор фото, Getty Images

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В Сербии многие считают поездку Вучича проявлением слабости своего правительства.

Накануне вечером несколько тысяч сербских националистов прошли маршем к офису президента в Белграде, скандируя "нет капитуляции", "Косово - не предмет торга" и "Сербия - не Евросоюз".

"Я думаю, договор подразумевает признание независимости Косова, а это неприемлемо", - сказал в комментарии Рейтеру один из протестующих, 26-летний Богдан.

"План, который нам предлагают как компромисс, - это прямой путь к установлению "Великой Албании", - заявила собравшимся Милица Джурджевич-Стаменковски, лидер ультранационалистической группы "Заветники".

Она и другие выступавшие перед протестующими раскритиковала политику президента Вучича, назвав его готовность обсуждать статус Косова предательством сербских интересов.

Некоторые аналитики считают, что сам факт подписания соглашения (если оно состоится) не будет означать немедленного прорыва.

"Я ожидаю, что обе стороны согласятся с планом реализации. Но это еще ничего не значит. По-настоящему крупным достижением можно будет считать только его реализацию", - говорит Душан Миленкович из аналитического центра Центра социального диалога и региональных инициатив.

Косово, большинство населения в котором составляют этнические албанцы, отделилось от Сербии вследствие войны, окончившейся после вмешательства НАТО в 1999 году, и в одностороннем порядке провозгласило независимость в 2008 году.

Все эти годы отношения между сторонами остаются напряжёнными, и хотя в 2013 году они согласились на переговорный процесс при посредничестве ЕС и с тех пор было разработано несколько соглашений, на практике реализовано было очень мало.

В Косово тем временем продолжались конфликты албанцев и сербского меньшинства, которое в основном живет на севере региона и составляет порядка 50 тыс. человек.

За 15 лет после провозглашения независимости Косово ее признали около 100 стран. Относительно их точного числа у сторон есть разногласия: Приштина приводит цифру в 117 государств, а в Белграде говорят, что их гораздо меньше.

Среди стран Евросоюза, не признавших Косово, - Испания, Словакия, Кипр, Греция и Румыния, а если говорить о крупных странах за пределами Европы, то это Россия, Китай, Бразилия и Индия.