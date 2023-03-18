Эрдоган: Турция добилась продления "зерновой сделки". Срок предыдущей истекает в полночь субботы

57 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновая сделка", подразумевающая беспрепятственный экспорт украинского продовольствия, продлена. Однако пока неясно, на какой срок.

Украинская сторона говорит о четырех месяцах, но российская сторона изначально настаивала на двух, и предпосылок к уступкам с ее стороны не было.

Украина и ООН хотели продления на четыре месяца - на такой срок заключалась предыдущая сделка.

Предыдущее соглашение, достигнутое при посредничестве Анкары и ООН, истекает в полночь с субботы на воскресенье, и стороны торопились прийти к соглашению.

"Соглашение по зерновому коридору истекало сегодня. В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление сделки", - заявил Эрдоган.

Ранее в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу дал понять, что даже если продление состоится на российских условиях, по истечении этих двух месяцев Турция будет добиваться дальнейшего продления.

Угроза глобального голода

Первые переговоры начались в июле прошлого года, когда мировые цены на продовольствие ощутимо взлетели из-за отсутствия на рынке украинских зерна, кукурузы и подсолнечного масла.

Украина - один из крупнейших в мире поставщиков этих продуктов. Однако урожаи и продукция 2021 года оказались блокированы российским флотом в хранилищах украинских черноморских портов вскоре после российского вторжения в феврале 2022-го.