После ордера МУС и перед визитом Си. Владимир Путин посетил Мариуполь, утверждают в Кремле

час назад

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Автор фото, ZvezdaNews

Российский президент Владимир Путин совершил "рабочую поездку в Мариуполь", следует из сообщения, опубликованного рано утром в воскресенье на сайте Кремля. Мариуполь был захвачен российскими войсками в мае прошлого года. О поездках Путина на оккупированные после полномасштабного вторжения России украинские территории до этого никогда не сообщалось.

"Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места. [...] В микрорайоне Невский глава государства пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей зашёл к ним домой", - утверждается в публикации на сайте Кремля.

Спустя несколько часов после появления сообщений о том, что Владимир Путин посетил оккупированный российскими военными Мариуполь, государственные СМИ показали видео с участием президента и вице-премьера Хуснуллина.

В первой части смонтированного видео, опубликованного "РИА Новости", Владимир Путин ведет машину, а Марат Хуснуллин сидит на переднем сиденье и рассказывает ему о "помощи жителям и предпринимателям". За окном машины темно.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, После начала войны Мариуполь был разрушен практически полностью

Во второй части видео Путин и Хуснуллин осматривают здание. "РИА Новости" утверждает, что это здание филармонии. Путин садится в одно из кресел в зрительном зале и говорит: "Удобно, красиво". На этом ролик заканчивается.

Свидетельством того, что Путин действительно побывал в Мариуполе, могут служить кадры, на которых Путин общается на детской площадке, как утверждается, с местными жителями, которые благодарят его за полученные квартиры. Издание "Вёрстка" пишет, что заднем плане действительно видны здания жилого комплекса "Невский", о завершении строительства которого СМИ писали в октябре.

Это была вторая необъявленная поездка Путина на оккупированные Россией украинские территории за эти выходные. Накануне сообщалось, что Путин посетил Крым, эта поездка была приурочена к девятой годовщине аннексии полуострова. С начала полномастштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Путин ни разу не побывал на фронте, и посетив захваченный в мае Мариуполь Путин оказался сравнительно недалеко от зоны боевых действий.

О поездке на оккупированные территории было объявлено спустя менее чем 48 часов после выдачи ордера на арест Путина Международным уголовным судом в Гааге. Ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой были выданы в рамках дела о незаконной депортации украинских детей, в том числе из Мариуполя.

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Путин еще не прокомментировал публично ордер МУС, но его поездки на захваченные территории можно расценить как демонстрацию готовности продолжать войну, отмечает агентство Reuters.

Еще одно знаковое событие, с которым можно связать поездку Путина - трехдневный визит в Россию китайского лидера Си Цзиньпиня, который начнется уже в понедельник. Глава КНР приедет в Москву впервые после начала полномасштабной войны в Украине.

В МИД Китая ранее подчеркивали, что Пекин стремится к "объективной и справедливой" позиции по войне в Украине, а также готов взять на себя конструктивную роль по налаживанию мирных переговоров между Киевом и Москвой.