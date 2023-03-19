Швейцарский UBS уговорили выкупить проблемный банк Credit Suisse

50 минут назад

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Автор фото, EPA

Швейцарский банк UBS выкупит своего главного конкурента, проблемный банк Credit Suisse, по просьбе правительства Швейцарии.

Переговоры о спасении Credit Suisse продолжались все выходные: стороны и швейцарские регуляторы стремились завершить их до открытия биржевых торгов в понедельник. Изначально банки заявляли, что слияние не соответствует их интересам.

По мнению Швейцарского национального банка - центрального банка страны, поглощение Credit Suisse конкурентом - это наилучший способ восстановить доверие рынков к банковской системе и избежать рисков более широкого банковского кризиса.

Чтобы сократить риски для UBS, правительство Швейцарии предоставит ему гарантии на случай убытков на сумму до 9,6 млрд долларов.

"Найдено решение, которое упрочит финансовую стабильность и защитит швейцарскую экономику в этой исключительной ситуации", - заявил центробанк страны.

Credit Suisse - один из примерно 30 системно значимых мировых банков. На прошлой неделе он объявил об убытках после кризиса ликвидности в небольших американских банках Silicon Valley Bank и Signature.