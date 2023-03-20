Рейд силовиков во время презентации книг Саши Скочиленко в Москве. Что известно

час назад

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Автор фото, Masha Pushkina

В воскресенье сотрудники полиции разогнали презентацию комиксов художницы Саши Скочиленко, которая почти год находится в СИЗО по делу о "военных фейках". Задержанные в ходе рейда рассказали, что полицейские применяли к ним насилие. Это уже второй подобный случай, произошедший в Москве, за последние несколько дней.

Презентация только что изданных комиксов Скочиленко в "Открытом пространстве" шла полтора часа и уже заканчивалась, когда в помещении появились восемь полицейских в масках.

Они потребовали от собравшихся покинуть помещение и начали его осматривать. Тех, кто не успел выйти, положили лицом в пол: это попало в онлайн-трансляцию презентации. Вскоре после этого человек в штатском отключил трансляцию.

"Открытое пространство", где проходила презентация, силовики закрыли, несколько человек были задержаны. Как сообщало "ОВД-Инфо" (проект объявлен в России "иностранным агентом"), шесть или семь человек посадили в автозак и увезли в ОВД "Басманный".

По данным правозащитников, в отделении полиции их расспрашивали о причинах посещения "Открытого пространства", а у журналистов узнавали об отношении к проведению "специальной военной операции" (так российские власти по-прежнему называют войну в Украине).

Поздним вечером всех задержанных отпустили без составления протоколов. Некоторые из них рассказали о побоях со стороны силовиков.

Одного из посетителей презентации избили прямо в "Открытом пространстве", утверждал со ссылкой на очевидцев проект "ОВД-Инфо". Молодого человека якобы били ботинками по голове из-за того, что он отказался показать паспорт.

Волонтер "Открытого пространства" Светлана Ушмодина рассказала, что видела, как двоих задержанных били в автозаке.

"Один чувствительный удар по ребрам я пропустил"

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О применении насилия со стороны силовиков Би-би-си сообщил друг Саши Скочиленко Алексей Белозеров. По словам молодого человека, бить его начали еще при досмотре в "Открытом пространстве", а затем продолжили уже в автозаке.

"Меня досматривал особо ретивый сотрудник. И когда я выкладывал все из карманов, в ответ на мои вопросы, на каком основании это происходит, он сказал что я задаю слишком много вопросов и ударил меня кулаком в солнечное сплетение", - рассказал он.

В автозаке этот же сотрудник начал бить Белозерова, обзывая "петухом". По предположению молодого человека, полицейскому не понравилось то, что у него цветные волосы и он "как-то не так разговаривает".

"По всей видимости, он очень не хотел меня ударить по лицу, поэтому мешкал с каждым ударом, и мне удавалось от них закрываться, скорчившись на скамейке. Один чувствительный удар по ребрам я пропустил, я и сейчас даже не знаю, что там", - рассказал Белозеров.

Много издевательств, по его словам, также досталось трансгендерной девушке по имени Кэссиди, которая была на мероприятии: она находится в процессе трансгендерного перехода, и документы у нее еще мужские. Полицейские говорили ей гадости и придумывали обидные прозвища, а когда остальных задержанных привели в автозак, тот же сотрудник ударил и Кэссиди, утверждает Белозеров.

По его словам, избиение прекратилось, когда за них заступилась фотограф Александра Астахова: "Тут же подскочила Саша Астахова и просто перегородила проход между ментами и нами. Полицейский не смог придумать способа ее отодвинуть, поэтому просто стал кричать: а знаешь ли ты [поэта] Артема Камардина, с тобой будет то же самое".

По данным "ОВД-Инфо", силовики хотели заставить задержанных петь патриотические песни - так же, как ранее во время рейда в бар Underdog - однако не разобрались, как включить колонку.

В то же время одна из задержанных, Александра Астахова заявила, что патриотические песни в шутку начали петь сами присутствующие в отделе.

17 марта полицейские пришли в московские бары Underdog и La Virgen - якобы из-за подозрения в "финансировании ВСУ". Силовики угрожали посетителям электрошокерами и заставляли их на камеру петь песни "Любэ". Несколько посетителей и сотрудников заведений в ходе рейда были задержаны. На следущий день один из основателей Underdog и La Virgen Павел Косов заявил, что выходит из проектов.

Саша Скочиленко - художница, которую судят по статье о "фейках" о российской армии за то, что в апреле 2022 года она заменила ценники в магазине на антивоенные листовки.

После ареста Скочиленко ее группа поддержки организовала краудфандинг, чтобы издать комиксы Саши в виде книжек. Ее комиксы о депрессии и жизни с ментальными расстройствами были популярны в интернете, но никогда раньше не издавались на бумаге.

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