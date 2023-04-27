Суд ликвидировал информационно-аналитический центр "Сова". Он исследовал ксенофобию в России

51 минуту назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, Александр Верховский руководил "Совой" с момента создания центра в 2002 году

Суд вынес решение о ликвидации информационно-аналитического центра "Сова" (объявлен в России "иностранным агентом"). Этого после внеплановой проверки потребовал Минюст России. "Если организация все же будет ликвидирована, люди от этого не исчезнут", - говорил ранее Би-би-си руководитель "Совы".

Рассмотрение иска Минюста в Мосгорсуде заняло один день. На то, чтобы принять решение об удовлетворении иска, судье понадобилось пять минут, сообщает "Медиазона" (объявлена в России "иноагентом"), которая вела трансляцию из зала суда.

Формальной причиной для подачи иска министерство указывало проведение мероприятий вне региона регистрации - то есть за пределами Москвы. Ранее на том же основании была ликвидирована Московская Хельсинкская группа - старейшая в России правозащитная организация, которая работала с 1970-х годов.

"Сове", в частности, вменялось участие в Варшавской конференции по человеческому измерению ОБСЕ, а также выступления на круглых столах и семинарах в российских регионах.

В "Сове" заявляли, что с позицией Минюста не согласны и будут спорить с ним в суде.

Как отмечали в центре, волна нападок на него началась еще прошлой осенью, когда на нескольких сайтах и телевидении вышли сюжеты с обвинениями "Совы" в "русофобии", противодействии "традиционным ценностям" и сотрудничестве "не с теми партнерами".

После этого лидер движения "Ветераны России" обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку центра. По ее результатам Минюст и потребовал ликвидировать организацию.

Информационно-аналитический центр "Сова" был открыт в Москве в 2002 году, занимается исследованиями в области национализма и ксенофобии. Все это время его возглавляет публицист Александр Верховский. Помощь в создании центра оказывала Московская Хельсинская группа.

"Непомерный буквализм в применении закона"

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Верховский говорил Би-би-си, что не знает, какие могли быть истинные причины для иска Минюста России.

"Прямой гипотезы у меня нет, - рассказывал он. - Была такая последовательность событий. Прошлой осенью на нас был публичный наезд на [телеканале] "Россия 24" - непонятно, в связи с чем: мол, мы вообще плохие, деньги берем на Западе, ЛГБТ почему-то [приплели]". По словам Верховского, такое случалось и ранее, но "не имело последствий, а тут возымело".

Руководителя "Совы" и еще несколько человек в ноябре прошлого года вывели из президентского совета по правам человека.

"За день до этого президентского указа прокуратура потребовала от Минюста провести у нас проверку. А дальше Минюст раскачался, по результатам проверки был подан иск. При этом никакой претензии к содержанию нашей работы по существу не предъявлялось", - рассказывал Верховский.

Претензию Минюста в осуществлении деятельности за пределами Москвы, где зарегистрирована "Сова", Верховский называл "формальной придиркой": "Юридически это непомерный буквализм в применении закона, который не практиковался раньше, не практикуется и сейчас за несколькими исключениями. До нас тем же методом попытались ликвидировать только Московскую Хельсинскую группу, а затем очень старую правозащитную организацию "Человек и закон", с 1990-х годов существующую в Йошкар-Оле. Мы третьи. Может быть, кто-то еще уже на подходе".

"Не знаю, насколько сильно властям нужно ликвидировать именно наши три организации и открыть тем самым возможность для кучи чиновников по каким-то их личным нуждам закрывать направо и налево общественные организации - они как правило, все местные. Неплохо было бы судебной системе отыграть это назад. Я не очень большой оптимизм по этому поводу испытываю, но в принципе еще есть время спохватиться", - говорил Верховский.

"Если мы проиграем, будем обжаловать решение. На это может уйти больше месяца. Но если мы проиграем суд в двух инстанциях, организацию могут ликвидировать немедленно", - объяснял еще до суда руководитель "Совы".

"Если организация все же будет ликвидирована, люди от этого не исчезнут. Те, кто захочет продолжать деятельность, такую же или похожую, придумают, как это делать", - подчеркивал Верховский.

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