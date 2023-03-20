ОБСЕ: победа правящей партии на выборах в Казахстане - шаг к демократии (но впереди длинный путь)

час назад

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Автор фото, EPA

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осторожно приветствовали предварительные результаты досрочных парламентских выборов в Казахстане, уверенную победу на которых одерживает правящая партия "Аманат" (ранее известная как "Нур Отан").

Учитывая, что в выборах - впервые за почти 20 лет - смогли принять участие несколько представителей оппозиции (в качестве независимых кандидатов), эксперты ОБСЕ охарактеризовали их проведение как шаг в сторону демократии, однако подчеркнули необходимость продолжения демократических реформ.

"На основе данных ранее рекомендаций в законодательную базу были внесены некоторые поправки, предоставившие избирателям более широкий выбор, - отмечается в отчете наблюдателей. - Однако, чтобы сформировать достаточную базу для проведения [свободных] демократических выборов, необходимы дальнейшие реформы".

С момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году ни одни проведенные в этой стране выборы западные наблюдатели не признали свободными.

Журналисты и политологи внутри страны настаивают, что и на этот раз никаких принципиальных изменений не произошло, и казахские власти "продолжают обычную практику имитации свободных выборов, на этот раз используя в качестве дымовой завесы избирательную реформу".

Комфортное большинство

Это первые выборы, проведенные в Казахстане по новым правилам, после масштабной избирательной реформы президента Касым-Жомарта Токаева.

Новую избирательную систему называют более либеральной, однако закон гарантирует, что две трети мандатов в нижней палате будут распределены между семью официальными политическими партиями, все из которых являются на сегодняшний день пропрезидентскими.

Автор фото, EPA

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Формально Токаев возглавил страну в марте 2019 года, после добровольного ухода с президентского поста бессменного постсоветского лидера Нурсултана Назарбаева, однако фактически власть перешла в руки нового президента лишь в январе прошлого года, после массовых протестов с требованием полного ухода Назарбаева из политики.

За прошедший год Токаеву удалось провести существенные перестановки в правящих элитах, заменив на многих руководящих постах ставленников своего предшественника, что сильно укрепило позиции нового президента.

Однако текущий состав нижней палаты парламента был избран, еще когда Назарбаев обладал широкими полномочиями и возглавлял правящую партию, поэтому Токаев решил не дожидаться 2026 года и объявил в стране досрочные выборы.

Согласно экзит-полам, за "Аманат" свои голоса отдали 53% избирателей - что существенно ниже результатов партии на всех предыдущих выборах, включая последние, проведенные в 2021 году (71%, худший показатель с 2007 года).