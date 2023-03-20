Безопасность TikTok вызывает все больше вопросов. Би-би-си попросила сотрудников удалить его с рабочих телефонов

час назад

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Автор фото, Getty Images

Руководство британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си обратилось к своим сотрудникам с настоятельной просьбой удалить приложение TikTok со служебных телефонов. Рекомендация объясняется соображениями безопасности и конфиденциальности данных.

Это первая подобная рекомендация оносительно китайского приложения, сделанная медиаорганизацией в Британии, и вторая - в мире. Первой стала Дания, где аналогичная рекомендация была отдана журналистам государственной телерадиокомпании еще 9 марта.

В то же время руководство Би-би-си подчеркнуло, что на уровне корпорации использование приложение TikTok пока будет продолжено - как для решения редакционных задач, так и для распространения своих материалов. Однако сотрудникам, которые используют свои личные мобильные телефоны в том числе и для работы и которые хотят пользоваться этим аппом в дальнейшем, предложено проконсультироваться с отделом информационной безопасности, чтобы оценить потенциальные риски.

ТикТок - социальная сеть, где пользователи могут размещать короткие видеоролики, чаще всего танцевального характера, которые нередко приобретают вирусный характер. Платформа пользуется колоссальной популярностью, в первую очередь среди молодых людей и подростков: по всему миру приложение было скачано более 3,5 млрд раз.

Администрация TikTok последовательно отрицает какие бы то ни было нарушения со своей стороны и уверяет, что никаких рисков для пользователя приложение не несет.

Однако тот факт, что разработчиком и владельцем TikTok является китайская компания ByteDance (которая, таким образом, имеет доступ к трафику приложения и личным данным пользователей), не дает покоя службам безопасности западных стран.

Там опасаются, что в какой-то момент данные, собранные платформой с корпоративных телефонов, могут быть затребованы китайскими спецслужбами и в итоге оказаться в руках властей.

В 2022 году сотрудники ByteDance уже были уличены в том, что при помощи приложения отслеживали перемещения нескольких западных журналистов. Компания заявила, что те сотрудники были уволены.

Пользоваться TikTok с рабочих телефонов официально запрещено госслужащим не только Великобритании, но и США, Канады, Бельгии, Новой Зеландии, а также сотрудникам Еврокомиссии.

В то же время устанавливать приложение на личные устройства государственным служащим этих стран не возбраняется.

Руководство TikTok, в свою очередь, категорически возражает против отданных рекомендаций, в основе которых - как уверяют в компании - лежат "фундаментальные заблуждения".

Позицию компании всецело разделяет китайский МИД, представители которого уже обвинили администрацию США в дискриминации и попытке выдавить успешную компанию с рынка, на котором в основном доминируют американские сервисы. Как быший президент Дональд Трамп, так и его преемник Джо Байден, высказывались за то, чтобы эта сеть для продолжения нормальной работы в США была продана американской компании.

Все западные социальные сети, которые, как утверждает TikTok, собирают аналогичные данные своих пользователей, в Китае официально запрещены и заблокированы.

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