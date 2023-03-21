К сотрудникам "Мемориала" пришли с обысками. Что известно на данный момент

39 минут назад

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Автор фото, MAXIM SHIPENKOV/ТАСС Подпись к фото, Правозащитный центр "Мемориал" и историко-просветительское общество "Мемориал" были ликвидированы по решению суда в 2021 году

Утром полицейские пришли с обысками по адресам сотрудников историко-просветительского общества "Мемориал", ликвидированного по решению российского суда. Причиной обысков, по данным правозащитников, стало уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма", возбужденное в начале марта.

Как сообщается в телеграм-канале, посвященном правозащитному проекту, обыски проходят у девяти человек, а также здании "Мемориала" в Малом Каретном переулке. Силовики пришли к руководителям "Мемориала" Олегу Орлову и Яну Рачинскому, а также к Никите Петрову, Галине Иорданской, Алене Козловой, Ирине Островской, Александру Гурьянову, Александре Поливановой и ее матери Марине.

После обысков их должны отвезти на допрос в следственный отдел СКР по Тверскому району Москвы.

Из постановления об обыске следует, что мероприятия проводятся в связи с делом о "реабилитации нацизма" (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), которое возбудили 3 марта 2023 года, на обысках присутствуют оперативники центра "Э" (по борьбе с экстремизмом), сообщает телеграм-канал.

В начале марта ТАСС и телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщали, что дело по статье о "реабилитации нацизма" возбудили против неназванных сотрудников "Мемориала".

"Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена троих людей. Одного из них приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде. Двух других - за измену Родине военнослужащим (ст. 58-1 УК РСФСР)", - говорится в сообщении команды "Мемориала".

"Международный Мемориал" занимался расследованием преступлений тоталитарных режимов ХХ века, добивался реабилитации репрессированных и помощи их семьям.

В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал "Мемориал" по требованию прокуратуры, которая обвинила отранизацию в нарушении законодательства об "иностранных агентах" и "оправдании терроризма и экстремизма".

В начале февраля СКР начал проверку "Мемориала" по статье о "реабилитации нацихма".

Что говорил Путин

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Схожие обвинения в суде по иску о ликвидации "Мемориала" высказывал прокурор, затрагивал эту тему и президент России Владимир Путин.

В самом "Мемориале" включение в списки жертв политических репрессий лиц, связанных с нацистами, не отрицали, но утверждали, что это была ошибка, которую, к тому же исправили сами сотрудники общества.

"Вы также сказали, что "Мемориал" является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском Союзе. Да, действительно, я так к этому всегда и относился. Но, поскольку мы уже затронули эту тему, есть исследования, которые проводили и израильские специалисты", - говорил Путин на заседании президентского совета по правам человека (СПЧ) в декабре 2021 года, когда суд решал вопрос о ликвидации "Мемориала".

Далее он называл имена нескольких человек, причисленных "Мемориалом" к жертвам политических репрессий и сотрудничавших с нацистами. Эти же фамилии в ходе прений сторон в суде о ликвидации "Международного Мемориала" называл прокурор Алексей Жафяров.

После встречи СПЧ с Путиным правление "Международного Мемориала" разъяснило, что создает базу жертв политического террора на протяжении многих лет: "Ошибки и недочеты в ней действительно есть. В любой базе, включающей миллионы персоналий (в настоящее время в ней содержится более 3 млн имен), всегда есть ошибки. Мы их стараемся выявлять и исправлять".

Упомянутые Путиным люди, заявили тогда в "Мемориале", были заблокированы в базе общества за три месяца до того, как их фамилии произнес российский президент - "сразу после получения нами информации об их несоответствии критериям, принятым составителями".

Путин ссылался на исследование израильского историка, бывшего сотрудника Мемориального центра "Яд ва-Шем" Арона Шнеера, который заметил ошибку в списках "Мемориала".

Сам Шнеер впоследствии говорил, что сожалеет о том, что его публикация была использована против "Мемориала", и отмечал, что подобные ошибки объясняются тем, что у историков в России и других странах часто нет доступа ко многим документам.

В октябре 2022 года "Мемориал", основатель белорусской правозащитной организации "Весна" Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод получили Нобелевскую премию мира.

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