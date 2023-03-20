В день рождения Брюса Уиллиса его жена рассказала о жизни после его диагноза

34 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эмма Хеминг Уиллис и Брюс Уиллис женаты с 2009 года, у них есть две дочери

В день рождения актера Брюса Уиллиса, у которого недавно выявили деменцию, его жена рассказала, как тяжело его болезнь сказалась на жизни семьи, и поблагодарила поклонников за поддержку.

Уиллис страдает от лобно-височной деменции - эта форма заболевания вызывает изменения в поведении и речи и не поддается лечению. Родственники актера решили предать гласности его диагноз в надежде привлечь внимание общества к этой болезни.

В день его 68-летия жена актера, Эмма Хеминг Уиллис, опубликовала в инстаграме эмоциональный пост, в котором поделилась с поклонниками мужа тем, как его заболевание принесло в семью горечь и страдания.

"Мое утро началось со слез, как можно заметить по моим опухшим глазам", - сказала 44-летняя Хеминг Уиллис.

"Важно, чтобы вы видели все стороны происходящего", - добавила она.

"Мне часто приходят сообщения, в которых люди говорят: "О, ты такая сильная. Не представляю, как ты справляешься". Но у меня нет выбора. Я хотела бы, чтобы он был. Я еще воспитываю двоих детей в этой ситуации", - рассказала супруга Брюса Уиллиса в своем видеообращении.

Она добавила, что ей нелегко дается запись подобных видеообращений, но, по ее словам, она это делает не только ради себя, но и ради поклонников мужа, тепло и любовь которых вся семья актера очень ценит.

"Иногда в жизни приходится вести себя, как взрослая, и сейчас я так и делаю. Но каждый день есть моменты печали, каждый день чувство потери, и сегодня, в его день рождения, я особенно сильно это ощущаю", - поделилась Хеминг Уиллис.

Свои поздравления Брюсу Уиллису в инстаграме опубликовала и его бывшая жена, актриса Деми Мур. На видео Мур и их три взрослые дочери поют улыбающемуся Уиллису "С днем рождения" и дарят праздничный пирог.

"Я так рада, что мы смогли отпраздновать с тобой сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания - мы все их чувствуем", - написала Мур.

Диагноз Брюса Уиллиса

Лобно-височную деменцию у Брюса Уиллиса выявили в феврале. Тогда родственники заявили, что конкретный диагноз стал для них облегчением, потому что он прояснил ситуацию с состоянием здоровья актера.

Годом ранее врачи описали его болезнь как афазию - расстройство, при котором возникают трудности с речью и пониманием речи других людей. Из-за эффектов болезни Уиллис был вынужден прекратить актерскую деятельность. С тех пор его заболевание прогрессировало.

Согласно сайту британской Национальной службы здравоохранения, лобно-височная деменция вызывает изменения в поведении и речи человека. У больных развивается замедленность или скованность в движениях, позже потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией, а также ослабление мышц. Со временем симптомы усугубляются.

Эффективного лечения, которое могло бы замедлить ход заболевания, на данный момент не существует.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эмма Хеминг Уиллис (слева) вместе с Брюсом Уиллисом, Деми Мур и их тремя взрослыми дочерьми

Брюс Уиллис был звездой Голливуда несколько десятилетий. Он завоевал всемирную славу своими ролями в блокбастерах "Крепкий орешек", "Шестое чувство", "Армагеддон" и "Криминальное чтиво".