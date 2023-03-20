Си Цзиньпин прилетел в Москву по приглашению Путина. Как прошел первый день визита

49 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Визит Си Цзиньпина в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву - впервые после 2019 года и после начала войны в Украине в 2022 году. Визит китайского лидера продлится три дня. В первый день лидеры Китая и России провели неформальную встречу в Кремле.

Самолет с лидером Китая приземлился в московском аэропорту "Внуково-2". Переговоры начнутся во вторник, а в понедельник состоялась неформальная беседа двух лидеров, которая продлилась 4,5 часа.

В открытой для прессы части беседы Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу с переизбранием на пост председателя КНР.

Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что граждане России поддержат кандидатуру Путина на президентских выборах в 2024 году. После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах в 2024 году, а только о поддержке Путина населением России.

Кроме того, на открытой части беседы Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине и внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине.

Западные страны отнеслись к плану скептически, отмечая, что Пекин обычно склонен поддерживать решения и позицию Кремля.

В китайской газете "Жэньминь жибао" накануне вечером была опубликована статья Путина. А в "Российской газете" синхронно вышла статья Си Цзиньпина. Оба лидера пишут не только о сотрудничестве Москвы и Пекина, но и о войне России против Украины.

"Рациональный выход из украинского кризиса"

Автор фото, TASS Подпись к фото, Лидер Китая в аэропорту "Внуково"

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"С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса", - констатирует председатель КНР и напоминает, что ранее он изложил свои предложения по мирному урегулированию.

В числе прочего Си Цзиньпинь призывает "уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности", что перекликается с риторикой Москвы и утверждениями Путина, которые он неоднократно высказывал в оправдание военного вторжения в Украине.

"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности", - пишет руководитель Китая.

Путин, поблагодарив Пекин за "взвешенную линию" в связи с "происходящими на Украине событиями" и за "понимание их предыстории и подлинных причин", в свое статье утверждает, что Россия "открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса".

При этом Путин в очередной раз обвинил Запад в том, что переговоров нет и не предвидится: "К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации".

Чего ждут в Кремле

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву во время онлайн-переговоров в конце прошлого года. Тогда китайский лидер в ответной речи на приглашение не отреагировал.

О том, что глава КНР приедет в Москву в начале этой недели, только в пятницу сообщили в Кремле и затем подтвердили в МИД Китая. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", было сказано в российском анонсе встречи.

"Си Цзиньпин проведет обширный обмен мнениями с президентом Путиным по двусторонним отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность... и привнесет новый импульс в развитие двусторонних отношений", - заявил в пятницу представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, которого цитирует Associated Press.

Председатель КНР приедет в Москву в первый раз с начала российского вторжения в Украину, но в первых сообщениях о предстоящей встрече войну как тему для обсуждения напрямую не упоминали ни Москва, ни Пекин. Днем в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков признал, что Украина все-таки будет одной из тем разговора.

"Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться. Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования", - говорил Ушаков (цитата по "Интерфаксу"). Песков утром в понедельник на вопрос, будут ли обсуждаться мирные инициативы Китая, ответил: "Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня, поэтому, конечно, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут".

В МИД Китая ранее подчеркивали, что Пекин стремится к "объективной и справедливой" позиции по войне в Украине, а также готов взять на себя конструктивную роль по налаживанию мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Цзиньпин в Москве впервые с 2019 года. Это первый зарубежный визит Си Цзиньпина после переизбрания на пост председателя КНР

"Им важно, чтобы война не привела к коллапсу нынешнего режима в России"

"Я думаю, мы не узнаем о многих компонентах повестки переговоров. Прежде всего о "военке" - подписанных сделках", - сказал Би-би-си старший научный сотрудник "Фонда Карнеги за международный мир" Александр Габуев.

По мнению эксперта, лидеры двух государств среди прочего будут говорить о поставках российской техники и технологических решений в Китай. "О них мы узнаем с некоторым временным лагом. Непонятно, будут ли поставки китайской военки - прежде всего, расходников, снарядов. Пока большой нужды для фронта в этом нет", - считает Габуев.

"Китаю в общем-то все равно, где проходит линия фронта - 100 км на запад или 100 км на восток, чей флаг развевается над Бахмутом. Им важно, чтобы война не привела к коллапсу нынешнего режима в России и не привела к установлению продемократического, прозападного правительства в Москве, - полагает эксперт. - Поскольку пока это маловероятно, то делать резких движений [для Пекина] смысла особого нет".

"Мирный план", предложенный Китаем для России и Украины, Габуев назвал "фиговым листком", который "позволяет Китаю приезжать в Москву", углублять отношения с Россией и при этом "говорить, что это не просто циничное использование того, что сейчас Россия в ситуации, когда у нее крайне слабый "переговорный рычаг".

"У Китая гораздо больше опций, - уверен эксперт. - Асимметрия в отношениях была и до войны, но после начала войны позиции Китая в этой паре гораздо сильнее, и "переговорный рычаг" Китая укрепляется с каждым месяцем продолжения геоэкономического противостояния между Россией и Западом и войны в Украине".

На переговорах в Москве, скорее всего, по его мнению, будет принят большой экономический пакет соглашений. "Мы не знаем, что из них будет публичным, - добавил Габуев. - "Сила Сибири-2", расширение нефтепровода Сковородино-Мохэ, мирный атом, расширение торговли в национальных валютах - и все в этом духе".

Переговоры о поставках российского газа покажут, насколько сильно Си Цзиньпин поддерживает Путина, пишет агентство Bloomberg. Россия хочет заключить сделку по газопроводу "Сила Сибири-2". Импорт российских энергоносителей в Китай резко вырос в 2022 году.

"Россия, которая была крупнейшим в мире экспортером газа, пока в прошлом году не вторглась в Украину и не потеряла доступ к большинству своих ключевых рынков в Европе, стремится увеличить поставки в Китай. Но для этого нужны новые трубопроводы", - пишет Bloomberg.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Си Цзиньпин в своей статье, опубликованной перед визитом, напомнил о своем мирном плане

"Мирный план" Китая. Запад настроен скептически

В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план мирного урегулирования конфликта России и Украины. План состоял из 12 пунктов, среди которых: "прекращение боевых действий", "возобновление прямого диалога", "уважение суверенитета всех стран", "прекращение односторонних санкций".

Западные страны отнеслись к этому плану скептически, отмечая, что Пекин обычно склонен поддерживать решения и позицию Кремля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что КНР рассматривает возможность поставок России вооружений. Китай последовательно отрицает подобные утверждения.

Состоятся ли переговоры Си Цзиньпина с Зеленским?

Американское издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским - тоже впервые с начала войны. По данным газеты, это может произойти в видеоформате после визита в Москву.

Однако пока Пекин не ответил положительно на попытки Киева договориться о встрече Си Цзиньпина с Зеленским. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Зеленский готов к телефонным переговорам с председателем КНР.

Несмотря на декларируемое с 2011 года "стратегическое партнерство" Украины и Китая, за все время российского вторжения никаких прямых контактов Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским не было. Только на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встречался с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, бывшим министром иностранных дел КНР Ван И. Тогда же Ван И провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

При этом, Ван И в конце февраля приезжал с визитом в Москву, где провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а затем встретился с Владимиром Путиным.

"Безграничное партнерство" Москвы и Пекина

В четверг, 16 марта, состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Украины и КНР. Последний заявил, что Пекин обеспокоен эскалацией войны в Украине и хочет, чтобы Москва и Киев вернулись к мирным переговорам. Также глава МИД КНР заявил, что рассчитывает на скорейшее возвращение к попыткам найти политическое решение конфликта.

"Во время моего сегодняшнего разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили значение принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", - так прокомментировал переговоры Дмитрий Кулеба.

Китай и Россия заявили о "безграничном" партнерстве в феврале 2022 года, незадолго до начала российского вторжения в Украину. Это заявление прозвучало во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай на Олимпийские игры.

С тех пор, судя по всему, связи двух стран только окрепли. Товарооборот между Китаем и Россией значительно выросли с начала войны, а после введения западными странами Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти.

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