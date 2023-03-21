Переговоры Путина и Си Цзиньпина: китайский "мирный план" не стал конкретнее

час назад

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Автор фото, Aleksey Mayshev/TASS

По результатам второго дня государственного визита в Москву председателя КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин дали пресс-конференцию, из которой стало понятно, что никаких договоренностей в отношении прекращения войны в Украине не достигнуто - или же эти договоренности таковы, что Путин и Си решили не говорить о них публично.

Для Си Цзиньпина это первый официальный зарубежный визит после его переизбрания на пост председателя КНР. Для российского президента - это первая встреча с зарубежным лидером после того, как Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на его арест в рамках дела о незаконной депортации украинских детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

В ходе визита китайский лидер пригласил Владимира Путина посетить Китай "в удобное для него время в этом году". Газета Washington Post назвала это приглашение "демонстрацией поддержки" России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя визит Си Цзиньпина в Москву, обвинил лидера Китая в обеспечении Путину "дипломатического прикрытия" для совершения Россией преступлений, подобных тем, по факту которых был выдан ордер МУС.

На пресс-конференции после переговоров Путин упомянул о мирном плане Китая, который, по его словам, может быть взят за основу для урегулирования, "когда к этому будут готовы Запад и Киев". Эксперты, с которыми поговорила Би-би-си, называют китайский план "не предназначенным для использования".

Сам Си Цзиньпин в очередной раз повторил, что Пекин руководствуется принципами устава ООН и по "украинскому кризису" занимает беспристрастную позицию и выступает за мир и диалог.

После переговоров в Кремле, которые продолжались три часа, было заявлено, что лидеры подписали 14 документов и два совместных заявления - об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая" и о плане "развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".

Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки природного газа и нефти в Китай. По его словам, стороны также обсудили проект газопровода "Сила Сибири-2". Были сказаны дежурные слова о кратном росте сотрудничества между РФ и КНР, в частности - в финансовой и транспортных сферах. Кроме того, Путин заявил о возможностях для существенного наращивания экспорта из РФ мяса и зерна в Китай.

"Китайская ресурсная колония"

До начала официальных переговоров китайский лидер встретился с российским премьером Михаилом Мишустиным. По словам российского премьера, товарооборот между странами за прошлый год вырос почти на треть и составил почти 190 млрд долларов. В 2023 году Кремль рассчитывает довести товарооборот между Россией и Китаем до 200 млрд долларов.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Михаил Мишустин вышел на улицу, чтобы поприветствовать гостя из Китая

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Российский премьер подчеркнул, что Москва особенно заинтересована в сотрудничестве с КНР в высокотехнологичных сферах: в том числе в космических исследованиях, авиастроении и машиностроении.

Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, отметила растущую зависимость России от Китая. По словам источника издания, Россия превращается в сырьевой придаток Китая.

"Логика событий подсказывает, что мы полностью становимся китайской ресурсной колонией. Наши серверы будут от Huawei. Мы станем основными поставщиками в Китай всего. Они будут получать газ из "Силы Сибири", - отметил собеседник FT.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Мария Шагина в интервью Financial Times также отметила усиление асимметричности российско-китайских отношений после введения санкций в отношении Москвы.

"Трудно скрыть тот факт, что Россия теперь младший партнер", - сказала она.

При этом, по ее словам, Пекин предпочитает действовать осторожно, чтобы избежать риска введения санкций, и отправляет полупроводники в Россию через Турцию и ОАЭ.

Китаист Михаил Коростиков отмечает, что Пекин заинтересован в освоении российского рынка, оставленного западными компаниями. Вместе с Си в Москву приехали представители крупного бизнеса, которые заинтересованы в закреплении достигнутых за прошлый год результатов.

"Например, из 14 оставшихся на российском рынке брендов автомобилей 11 - китайские, доля китайских смартфонов на российском рынке достигла 75% против 50% годом ранее, строительной техники - 70% против 40% годом ранее, ноутбуков - 40%", - говорит Коростиков.

Кроме того, по словам Коростикова, Си Цзиньпин хотел "увидеть своими глазами результаты политики России по противостоянию Западу, вынести из этого уроки на будущее".

"Против Китая постепенно вводятся все те же ограничения, что и против России, только медленнее", - говорит эксперт.

По мнению Коростикова, Москва пока успешно держится в экономической и финансовой блокаде против 60% мирового ВВП: российская экономика сократилась в 2022 году менее чем на 2,5%, экспорт в другие страны вырос более чем на 8%, внутри страны не заметно дефицита товаров, а безработица вообще оказалась на исторически низком уровне - из-за мобилизации и эмиграции из страны.

"Мирный план не предназначен для использования"

Накануне, 20 марта, состоялась неформальная встреча Владимира Путина и его китайского коллеги, которая продолжалась 4,5 часа. На открытой части беседы Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию в Украине и внимательно ознакомилась с китайским планом.

В годовщину российского вторжения в Украину Китай представил план мирного урегулирования конфликта России и Украины, который состоял из 12 пунктов, среди которых "прекращение боевых действий", "возобновление прямого диалога", "уважение суверенитета всех стран", "прекращение односторонних санкций".

Западные страны отнеслись к этому плану скептически, отмечая, что Пекин обычно склонен поддерживать решения и позицию Кремля.

Китаист Михаил Коростиков считает, что китайский мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта "не занимает никакого места в повестке этого визита".

"Это очень поверхностный документ, при помощи которого Китай коммуницирует свою позицию в США и развивающиеся страны. Он не предназначен для исполнения, никто не ждал, что его будут воспринимать всерьез. Его основная задача - показать незападным странам, что необязательно выбирать между Западом и Россией в этом конфликте, можно остаться в стороне и призывать к миру, торгуя с обеими", - говорит Би-би-си эксперт.

Накануне аналитики ISW отмечали, что перспективы поставок Китаем военного оборудования в Россию остаются неясными. Во вторник, пока Путин и Си вели переговоры, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от поставок летального оружия в Россию. "Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет смертоносное оружие в Россию, но мы видели некоторые признаки того, что был запрос со стороны России и что этот вопрос рассматривается китайскими властями в Пекине", - цитирует Столтенберга Reuters.

"Китай не должен оказывать летальную помощь России, это будет означать поддержку незаконной войны", - отметил генсек НАТО.

21 марта газета New York Times сообщила, что с начала войны Китай поставил в Россию беспилотники и комплектующие к ним суммарной стоимостью в $12 млн. Как пишет издание, речь идет о 70 китайских экспортерах, которые поставляли в Россию беспилотники 26 различных моделей. Одна из таких компаний - DJI - отрицает такие поставки и утверждает, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину DJI имеет протоколы, подтверждающие, что она не нарушает санкции США.

Премьер Японии неожиданно прибыл в Киев и посетил Бучу

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фумио Кисиду во время поездки в Бучу сопровождали украинские военные

В день официальных российско-китайских переговоров в Москве в Киев с необъявленным ранее визитом прибыл премьер Японии Фумио Кисида. Информация о планируемом визите Кисиды держалась в строгом секрете.

В понедельник, 20 марта, японский премьер проводил переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Предполагалось, что после визита в Индию он отправится домой. Однако, как сообщил японский вещатель NHK, из Индии Кисида улетел в Польшу, откуда на поезде приехал в Украину.

Как отмечает NHK, это первый со времени окончания Второй мировой войны визит премьер-министра Японии в страну, на территории которой ведутся боевые действия.

МИД Японии пояснил, что визит Фумио Кисиды в Украину необходим для того, чтобы выразить президенту страны Владимиру Зеленскому "уважение за мужество и стойкость украинского народа".

Премьер Японии во время визита посетил Бучу - пригород Киева, находившийся весной прошлого года под контролем российских военных. После их ухода в Буче было обнаружено множество тел убитых мирных жителей. Россия продолжает упорно отрицать причастность своей армии к военным преступлениям, несмотря на многочисленные свидетельства этого.

В Буче Кисида возложил венок у церкви и почтил память погибших минутой молчания. "Мир был поражен, когда год назад в Буче были убиты невинные мирные жители [...] Я хотел бы выразить соболезнование всем жертвам и пострадавшим от имени граждан Японии. Япония будет и впредь прилагать огромные усилия для восстановления мира в Украине", - сказал премьер-министр.

Япония после начала российского вторжения в Украину поддерживает Киев. Как и все страны "большой семерки", Япония ввела санкции в отношении России, однако до этого дня Кисида оставался единственным среди лидеров G7, не посетившим Украину после начала российской агрессии.

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