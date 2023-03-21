В полиции Лондона процветают расизм, гомофобия и женоненавистничество, заявила комиссия правительства
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В полицейских участках Лондона царит атмосфере расизма, гомофобии и мизогинии, от которых в первую очередь страдают женщины и дети, сказано в докладе британской правительственной комиссии, опубликованном во вторник.
Расследование ситуации в столичном Скотленд-ярде проводила комиссия под руководством баронессы Луиз Кейси. Она была создана вскоре после трагической истории Сары Эверард - жительницы Лондона, которая в 2021 году была похищена, изнасилована и убита сотрудником полиции Уэйном Казинсом. Комиссия работала в течение года.
За многочисленные выявленные нарушения глава лондонской полиции, сэр Марк Роули, принёс жителям города свои извинения. "Это ужасно, - заявил он. - Читая этот доклад, испытываешь целую гамму эмоций, в которой к злости примешиваются разочарование и стыд".
"Глубоко укоренившаяся культура"
Случай Эверард не был единственным. Уже во время подготовки доклада за решетку попал еще один полицейский, Дэвид Кэррик. Суд признал его виновным в целой серии изнасилований, сексуальных домогательств и применении пыток.
Перечисление многочисленных нарушений со стороны полицейских и злоупотреблений ими своими полномочиями занимает более 350 страниц. Авторы доклада описывают лондонскую полицию как организацию, глубоко погрязшую в расизме, сексизме и гомофобии - в том числе и по отношению к собственным сотрудникам.
По словам возглавлявшей расследование баронессы Кейси, разрушено само представление рядовых жителей страны о нормальной работе полиции - а именно о том, что полицейские должны работать честно и нести полную ответственность за свои поступки.
Особенно остро проблема эта оборачивается для представителей этнических меньшинств. Как утверждается в документе, они "подвергаются чрезмерному контролю и недостаточно защищены".
Более того, как уверяют авторы доклада, такое положение дел сохраняется уже не один десяток лет, поскольку руководство столичной полиции систематически оказывается неспособным искоренить среди своих сотрудников культуру запугивания и дискриминации.
На вопрос о том, могут ли в лондонской полиции по-прежнему работать сотрудники вроде Казенса и Кэррика, баронесса Кейси заявила, что не может гарантировать обратного.
Некоторые подробности
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Помимо этого, в докладе утверждается, что холодильники, предназначенные для хранения вещдоков, нередко переполнены. А после того как прошлым летом в жару отказала морозильная камера, пришлось уничтожить все находящиеся внутри улики - в том числе и те, на основании которых было возбуждено несколько дел об изнасиловании. В результате большинство из них пришлось закрыть, не доведя до суда - в связи с утерей доказательной базы.
Почти каждый пятый опрошенный сотрудник столичной полиции лично сталкивался на рабочем месте с проявлениями гомофобии.
Баронесса Кейси напомнила, что аналогичное расследование 1999 года, проведенное после убийства полицейским чернокожего подростка Стивена Лоуренса, пришло примерно к таким же выводам.
В частности, в подготовленном тогда по итогам работы документе лондонская полиция также названа "институтом, который погряз в расизме". Таким образом можно констатировать, что за прошедшие с тех пор почти четверть века принципиальных улучшений не произошло.
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