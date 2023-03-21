В полиции Лондона процветают расизм, гомофобия и женоненавистничество, заявила комиссия правительства

39 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Почти каждый пятый опрошенный сотрудник столичной полиции лично сталкивался на рабочем месте с проявлениями гомофобии

В полицейских участках Лондона царит атмосфере расизма, гомофобии и мизогинии, от которых в первую очередь страдают женщины и дети, сказано в докладе британской правительственной комиссии, опубликованном во вторник.

Расследование ситуации в столичном Скотленд-ярде проводила комиссия под руководством баронессы Луиз Кейси. Она была создана вскоре после трагической истории Сары Эверард - жительницы Лондона, которая в 2021 году была похищена, изнасилована и убита сотрудником полиции Уэйном Казинсом. Комиссия работала в течение года.

За многочисленные выявленные нарушения глава лондонской полиции, сэр Марк Роули, принёс жителям города свои извинения. "Это ужасно, - заявил он. - Читая этот доклад, испытываешь целую гамму эмоций, в которой к злости примешиваются разочарование и стыд".

"Глубоко укоренившаяся культура"

Случай Эверард не был единственным. Уже во время подготовки доклада за решетку попал еще один полицейский, Дэвид Кэррик. Суд признал его виновным в целой серии изнасилований, сексуальных домогательств и применении пыток.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трагическая история Сары Эверард получила огромный общественный резонанс

Перечисление многочисленных нарушений со стороны полицейских и злоупотреблений ими своими полномочиями занимает более 350 страниц. Авторы доклада описывают лондонскую полицию как организацию, глубоко погрязшую в расизме, сексизме и гомофобии - в том числе и по отношению к собственным сотрудникам.

По словам возглавлявшей расследование баронессы Кейси, разрушено само представление рядовых жителей страны о нормальной работе полиции - а именно о том, что полицейские должны работать честно и нести полную ответственность за свои поступки.

Особенно остро проблема эта оборачивается для представителей этнических меньшинств. Как утверждается в документе, они "подвергаются чрезмерному контролю и недостаточно защищены".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За многочисленные выявленные нарушения глава столичной полиции Марк Роули принес жителям города свои извинения

Более того, как уверяют авторы доклада, такое положение дел сохраняется уже не один десяток лет, поскольку руководство столичной полиции систематически оказывается неспособным искоренить среди своих сотрудников культуру запугивания и дискриминации.

На вопрос о том, могут ли в лондонской полиции по-прежнему работать сотрудники вроде Казенса и Кэррика, баронесса Кейси заявила, что не может гарантировать обратного.

Некоторые подробности

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Помимо этого, в докладе утверждается, что холодильники, предназначенные для хранения вещдоков, нередко переполнены. А после того как прошлым летом в жару отказала морозильная камера, пришлось уничтожить все находящиеся внутри улики - в том числе и те, на основании которых было возбуждено несколько дел об изнасиловании. В результате большинство из них пришлось закрыть, не доведя до суда - в связи с утерей доказательной базы.

Почти каждый пятый опрошенный сотрудник столичной полиции лично сталкивался на рабочем месте с проявлениями гомофобии.

Баронесса Кейси напомнила, что аналогичное расследование 1999 года, проведенное после убийства полицейским чернокожего подростка Стивена Лоуренса, пришло примерно к таким же выводам.

В частности, в подготовленном тогда по итогам работы документе лондонская полиция также названа "институтом, который погряз в расизме". Таким образом можно констатировать, что за прошедшие с тех пор почти четверть века принципиальных улучшений не произошло.

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