В Чувашии вспышка сибирской язвы, инфекцию заподозрили и в Подмосковье. Что известно

26 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Крупный рогатый скот нужно прививать от сибирской язвы раз в год

В Чувашии несколько человек заразились сибирской язвой после забоя зараженного быка. Еще у нескольких человек язву заподозрили в Подмосковье. Следственный комитет возбудил против хозяина животного уголовное дело.

Что произошло

Вспышка сибирской язвы призошла на прошлой неделе в деревне Старое Акташево в Цивильском муниципальном округе Чувашии.

Как сообщило накануне местное управление СКР, один из жителей деревни забил своего зараженного домашнего быка, в результате чего заразился сам, а также заболели помогавший ему сосед, жена и еще один житель деревни.

В СКР заявляют, что хозяин быка не показывал животное ветеринару, а также не делал ему обязательные прививки, в том числе от сибирской язвы (вакцинацию от сибирской язвы рекомендуется проводить раз в год).

Против мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил (ч. 1 ст. 249 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - два года лишения свободы.

Мясо забитого быка мужчина продал. Как сообщал в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев, поисками зараженного мяса занимаются органы внутренних дел.

16 марта в Старом Акташеве ввели карантин, а на следующий день на территории всего Цивильского муниципального округа объявили режим ЧС.

По информации главы республики, 130 человек, контактировавших с зараженной семьей, находятся под постоянным наблюдением. Минздрав Чувашии сообщил, что в регион поступили 750 доз вакцины от сибирской язвы.

Госпитализации в Подмосковье

22 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что в Московской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали мужчину, который приехал из Чувашии.

Позже Минздрав уточнил, что в Подмосковье проходят лечение уже два человека с подозрением на сибирскую язву.

В четверг, 23 марта, в ведомстве сообщили, что предварительные анализы не подтверждают у госпитализированных диагноз.

По данным телеграм-каналов, один из 130 человек, контактировавших с зараженными в Чувашии, успел съездить в Москву и вернуться. По приезде в республику у него диагностировали сибирскую язву, писал канал Mash.

Что такое сибирская язва и как ей заражаются

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Сибирская язва - заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis, относится к особо опасным инфекционным болезням.

У крупного рогатого скота болезнь проявляется высокой температурой, отказом от пищи, отеками шеи и головы, говорится в памятке Роспотребнадзора. Вспышки привязаны к очагам инфекции в почве, которая попадает туда от больных животных, трупов или в результате заноса спор дождевыми или талыми водами.

От человека к человеку заболевание не передается, источником заражения для человека всегда становится животное. От животных можно заразиться и воздушно-капельным путем, и через микротравмы на коже при уходе за животным или разделке туш, и при употреблении мяса больного животного в пищу.

У человека в 95% случаев сибирская язва протекает в кожной форме - она начинается с лихорадки, а затем на коже в месте проникновения микроба появляются язвы.

Реже болезнь может протекать в легочной или кишечной форме. В первом случае симптомами будут боли в груди, одышка и пневмония, во втором - понос и рвота.

Для диагностики сибирской язвы проводят лабораторные исследования. Болезнь успешно лечится антибиотиками, но только в условиях стационара, напоминает Роспотребнадзор.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: