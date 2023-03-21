Уголовное преследование "Мемориала" и его сотрудников: что сейчас известно

33 минуты назад

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Автор фото, Aleksandr Scherbak/TASS Подпись к фото, В октябре 2022 года "Мемориалу" была присуждена Нобелевская премия мира (на снимке - Олег Орлов на пресс-конференции по поводу ее присуждения)

Сегодня утром полицейские пришли с обысками по адресам сотрудников историко-просветительского общества "Мемориал", ликвидированного по решению российского суда. После этого стало известно, что против руководителя "Мемориала" Олега Орлова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Вот что об этом известно к вечеру 21 марта.

Дискредитация армии постом в фейсбуке

Председателя совета "Мемориала" Олега Орлова обвинили в повторной дискредитации российской армии из-за поста в его фейсбуке.

Пост он опубликовал 14 ноября 2022 года, рассказала Би-би-си Наталья Секретарева, член совета и главный юрист незарегистрированного Центра защиты прав человека "Мемориал", созданного бывшими сотрудниками ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал".

В посте Орлов разместил свой текст о России, который накануне опубликовало французское издание "Mediapart" - под заголовком "Им хотелось фашизма, они его получили". В тексте шла речь о "кровавой войне, развязанной режимом Путина в Украине". Орлов подписал его как сопредседатель совета Центра защиты прав человека "Мемориал" и отметил, что изложил свою личную авторскую позицию.

В декабре эксперты ГУВД по Москве проанализировали этот пост и пришли к выводу, что он содержит негативное отношение к Вооруженным силам РФ, рассказала Секретарева.

Сегодня у Орлова, как и у других его соратников из ликвидированного общества "Мемориал", прошел обыск. Во время обыска, по словам Секретаревой, у Орлова изъяли телефон, ноутбук, жесткие диски, несколько флешек, наклейки "Мемориала", значок "Нет войне!", книгу "Россия — Чечня: цепь ошибок и преступлений".

После этого уже в Следственном комитете России его допросили как подозреваемого, а затем предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил).

Уголовная статья за дискредитацию "включается" только если в предыдущий год у обвиняемого уже были административки за то же самое. В марте и мае 2022 года Орлову присудили два штрафа за "дискредитацию": 30 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Орлова на 50 тыс рублей за плакат размером 40 на 40 см с надписью "Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне!"

В мае Тверской суд Москвы снова оштрафовал Орлова по той же статье за плакат, с которым он вышел к мавзолею Ленина на Красную площадь. Содержание плаката и размер штрафа в опубликованном тексте решения скрыты.

Чем закончились обыски?

Обыски с утра проходили у девяти бывших сотрудников "Мемориала", в том числе диссидентов и известных правозащитников: у Яна Рачинского, Олега Орлова, Никиты Петрова. У них изымали всю технику, а также вещи с логотипами "Мемориала" (например, календарь и медицинскую маску). Затем их привезли на допрос в Следственный комитет.

Также силовики с пилой и кувалдой пришли в здание "Мемориала" в Малом Каретном переулке, там тоже прошел обыск.

Автор фото, Memorial Подпись к фото, Силовики с пилой и кувалдой пришли обыскивать помещение "Мемориала" в Москве

Ирину Островскую и Александру Поливанову после допроса отпустили в статусе свидетелей. Правда, когда Поливанова попросила копию протокола допроса, ей ответили: "Хотите стать подозреваемой? Тогда дадим копию". Об этом Александра рассказала сама, выйдя из здания СК.

Олег Орлов узнал о своем деле о дискредитации армии и был отпущен под подписку о невыезде, но сейчас находится на допросе по делу о реабилитации нацизма.

За что на "Мемориал" завели дело?

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Из постановления об обыске следует, что к правозащитникам пришли в связи с делом о реабилитации нацизма (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). А она заключается в том, что в их базе репрессированных - а сохранять память о них и есть одна из ключевых функций организации - есть три имени.

"Мемориал" давно преследуют российские власти: сначала общество признали иноагентом, потом - в 2021 году - ликвидировали его по решению суда. Хотя вклад "Мемориала" в сохранение памяти о репрессиях международно признан.

В декабре 2021 года - как раз когда шли суды по ликвидации общества - президент Путин на заседании совета по правам человека говорил, что в базе "Мемориала" как репрессированные значатся убивавшие евреев в Латвии люди. Историки сомневаются, что эти люди действительно виновны в убийствах. Но в любом случае, теперь в уголовном деле имена другие: Петр Долженков, Петр Двойных и Рудольф Наймиллер.

Все трое были осуждены по 58-й статье: той самой, про измену Родине и контрреволюционную деятельность, по которой в советское время посадили миллионы людей. Позже - после смерти Сталина и в перестройку - многие были реабилитированы. Но, как утверждает следствие, именно эти были военными преступниками и их включение в базу репрессированных - преступление.

В 2001 году прокуратура посмотрела на их дела и решила, что "в связи с характером преступления" Долженков и Двойных не подлежат реабилитации. Конкретные подробности этих дел "Мемориалу" не известны. Прокуратуре их дела доступны, а историкам и правозащитникам - нет. На одного из них - Петра Двойных - "Мемориал" запрашивал информацию в ФСБ в конце 2021-го года, однако не получил ответа.

"58-я статья - в целом политическая, там все подлежат реабилитации, кроме особых случаев. Но отловить все эти случаи получается далеко не всегда (и это далеко не всегда возможно)", - говорит историк, сотрудник "Мемориала" Сергей Бондаренко.

Третий человек, Рудольф Наймиллер, вероятнее всего, попал в базу как "спецпоселенец" - он был выслан из Одесской области по национальному признаку, как немец.