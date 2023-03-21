Заработал новый чат-бот Bard от компании Google. Чем он отличается от ChatGPT?

час назад

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Автор фото, Getty Images

По следам нашумевшего чат-бота ChatGPT компания Google запустила свой аналог под названием Bard, также основанный на принципе искусственного интеллекта (ИИ). Пока Bard доступен лишь в США и Великобритании и только пользователям старше 18 лет. Разработчики называют его экспериментом и, рассказывая о превосходствах над ChatGPT, предупреждают и об изъянах.

Чат-бот - это компьютерная программа, призванная имитировать реальный диалог с пользователем. В ответ на его запрос она ищет в интернете информацию и компилирует из нее ответ, сформулированный максимально естественно.

Одно из основных отличий Bard от главного конкурента ChatGPT заключается в том, что бот компании Google имеет доступ к самой свежей информации, тогда как ChatGPT ограничен данными не новее 2021 года.

У Bard также есть кнопка Google It, позволяющая напрямую обратиться к поисковику.

Вдобавок к этому чат компании Google перечисляет названия источников, из которых он почерпнул информацию для ответа на вопрос пользователя, таких, например, как Wikipedia.

Для пользования Bard нужно зарегистрироваться, и это возможно только для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Возрастное ограничение было установлено, в частности, для того, чтобы школьники не могли выдавать ответы бота за свое домашнее задание.

После выхода ChatGPT, моментально ставшего сенсацией, компания Google не стала торопиться с выпуском своей версии, дорабатывая ее возможности с большим акцентом на безопасность для пользователя.

В частности, бот Bard запрограммирован так, чтобы не отвечать на оскорбительные вопросы. Его фильтры не позволяют делиться вредоносным, нелегальным, непристойным контентом или персональными данными.

"Но как и с любыми инструментами, все эти преграды иногда могут и не сработать", - предупреждает Зубин Гахрамани, вице-президент Google Research - подразделения компании, занимающегося технологическими исследованиями.

Автор фото, Google Подпись к фото, Бард - это экперимент, он не всегда может давать верные ответы на постевленные задачи, предупреждает Google

Разработчики также предупреждают, что на данный момент не могут гарантировать полную объективность и отсутствие дезинформации в ответах бота.

Это происходит потому, что бот "учится" на основе данных из мира интернета, а он полон сомнительных или вовсе ложных утверждений. В своем обращении к пользователям, опубликованном на странице Bard, компания просит помогать ей находить оскорбительный или небезопасный контент, помечая его флажком.

Представители Google обязаны следить за тем, чтобы Bard не нарушал общих принципов компании в сфере работы с искусственным интеллектом и по максимуму избегал, в частности, создания или распространения недостоверной информации.

Что могут чат-боты

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За последние несколько месяцев чат-боты произвели революцию в интернете.

В задачу чат-ботов на основе искусственного интеллекта входит поиск информации и ответы на запросы пользователей. В числе прочего, они могут писать сочинения или эссе на заданную тему, создавать программный код, готовить деловые презентации и рекламные тексты и даже сочинять стихи.

Когда в ноябре 2022 года был запущен ChatGPT, только за первую неделю им воспользовались более миллиона человек, по данным разработчика бота, компании OpenAI.

С тех пор ChatGPT приобрела компания Microsoft, которая встроила его в браузер Bing, инвестировав в проект миллиарды долларов.

Компания также хочет внедрить его в приложения пакета Office, такие как Word, Excel и Powerpoint.

Bard появился лишь спустя четыре месяца. Он основан на комлексной языковой платформе под названием Lamda, которую Google разработал некоторое время назад, но для пользователей так и не открыл.

Летом 2022 года Lamda привлекла к себе внимание, когда один из разработчиков заявил, что ее ответы настолько напоминают человеческие, что ее можно считать разумной. Этого сотрудника вскоре уволили.

Автор фото, Google Подпись к фото, "Посоветуй мне способы, которыми можно заинтересовать мою дочь рыбалкой нахлыстом"

Bard - это эксперимент, заявил Джек Кравчик, старший директор по продуктам в Google.

В интервью редактору отдела технологий Би-би-си Зои Кляйнман он выразил надежду, что этот чат-бот станет для людей стартовой площадкой для креативности.

Он привел пример того, как Bard помог ему организовать для дочери празднование дня рождения.

Бот придумал сценарий тематического праздника, совместив два увлечения ребенка: все, что связано с зайцами, и гимнастику. Он нашел подходящее помещение для мероприятия, а также предложил варианты игр и угощения.

"По сообщениям в СМИ может сложиться представление, что ИИ - это своего рода герой наших дней, - сказал Кравчик. - Но по-моему, настоящим героем выступает человек, а крупные языковые модели просто помогают ему разбудить в себе творческое начало".

Возможности и угрозы

С одной стороны, развитие чат-ботов несет с собой массу возможностей и интересных идей, с другой, как отмечает Зои Кляйнман, в этом есть и обратная сторона.

С тех пор как появился ChatGPT, некоторые юзеры пользовались им для обмана и мошенничества, а кроме того есть опасения, что эти мощные инструменты могут оставить без работы людей самых разных профессий.

Потенциально чат-боты, и особенно Bard, будучи детищем Google, ставят под угрозу и мультимиллиардную индустрию интернет-поиска, ведь они могут сразу дать ответ на корректно поставленный запрос, вместо того чтобы выдавать целые простыни страниц с ссылками, густо перемежающимися с рекламой.

Разработчики Bard подчеркивают, что Google пытается относиться к созданию новых продуктов максимально ответственно. К примеру, гигантские центры хранения данных, необходимые для функционирования чат-бота, будут работать на возобновляемых источниках энергии.

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