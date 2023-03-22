Экс-глава СКР в Волгограде получил 20 лет строгого режима по делу о поджоге дома губернатора

53 минуты назад

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Автор фото, Dmitry Rogulin/Tass Подпись к фото, Музраев почти 12 лет возглавлял управление СКР по Волгоградской области и считался очень влиятительным человеком

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего главу управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии строгого режима. Долгие годы он считался одним из самых влиятельных людей в регионе.

Это наказание генерал юстиции получил по обвинению в организации поджога коттеджа губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году, а также в злоупотреблении полномочиями. Поджог был квалифицированном как теракт - поэтому такой срок.

"Музраев признан виновным. Путем частичного сложения назначить 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением специального звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград", - цитирует решение судьи ТАСС (Музраев имеет несколько государственных наград и знак "Почетный сотрудник СКР", который ему вручил глава комитета Александр Бастрыкин в 2017 году).

Именно такой срок просил дать прокурор. Сам генерал заявлял, что невиновен в поджоге дома губернатора и других инкриминируемых ему преступлениях. Предъявленные ему обвинения он называл домыслами, основанными на ложных показаниях заинтересованных лиц. Защита Музраева обжалует приговор.

Второму обвиняемому - предпринимателю Владимиру Зубкову - суд назначил наказание в виде 14 лет в колонии строгого режима (обвинение запрашивало 15 лет). Вину он тоже не признал.

Дело о губернаторском коттедже

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде пятеро неизвестных проникли на территорию коттеджа, принадлежащего губернатору, и попытались поджечь стену дома, бросив бутылку с зажигательной смесью. Пожар удалось быстро потушить, никто не пострадал, серьезного ущерба зафиксировано не было.

Управление СКР под руководством Музраева после этого возбудило дело об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога - и о покушении на убийство двух и более лиц.

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В декабре 2018 года Музраев покинул пост главы управления СКР по Волгоградской области, а в мае 2019 года в Москве задержали бывшего арендатора Центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова. Его первым обвинили в организации поджога губернаторского коттеджа (а именно в том, что руководил напавшими на дом людьми).

А Ремезов связал с этим делом бывшего генерала Музраева. На суде по своему делу он утверждал, что был вынужден выплачивать крупные суммы местным криминальным авторитетам, а часть денег якобы шла Музраеву. Ремезов также утверждал, что генерал был заинтересован в поджоге губернаторского дома, так как расследование преступления позволило бы ему получить влияние над губернатором и его окружением.

Музраев был арестован вскоре после Ремезова - в июне 2019 года. Генерала обвинили по трем статьям - о теракте, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении оружия (в его деле был не только поджог коттеджа, но и другие эпизоды). Тогда же арестовали предпринимателя Зубкова, которого сейчас судили вместе с генералом.

Защита Музраева, доказывая его невиновность, обращала внимание на то, что губернатор написал заявление в ФСБ только спустя три года после попытки поджога его дома. "Практически все документы вызывают просто гомерический смех, так как, кроме признаний Ремезова в деле нет больше ничего, нет даже самого события преступления", - говорил один из адвокатов генерала.

Сам генерал называл выдумкой следователей и обвинения в злоупотреблении полномочиями. Также он утверждал, что коробки с патронами, которые были обнаружены у него в кабинете, ему подбросили.

Влиятельный человек

Музраев возглавлял волгоградское управление СКР в течение 12 лет и считался одним из самых влиятельных людей в регионе, от которого зависела в том числе судьба даже губернаторов области.

В январе 2019 года Музраев занял должность советника Бастрыкина. Он оставался на ней до своего ареста.

А летом 2018 года Музраев утверждал в интервью "Аргументам и фактам", что его управление СКР по Волгоградской области входило в десятку лучших по России.

"Самым ярким примером профессионализма наших сотрудников стало расследование терактов, совершенных в Волгограде в 2013 году", - говорил он (осенью и зимой 2013 года в Волгограде произошли взрывы в автобусе, троллейбусе и на железнодорожном вокзале).

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