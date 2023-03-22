В Уганде принят закон, грозящий тюрьмой всем, кто сам себя считает ЛГБТ. За это пока нигде не наказывают

11 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Депутат Уганды Джон Мусира, один из авторов скандального законопроекта

Парламент Уганды принял закон, который криминализирует ЛГБТ-людей. Если законопроект подпишет президент Уганды Йовери Мусевени, в этой восточноафриканской стране преступлением будет считаться сам факт самоидентификации себя как гей или другого представителя ЛГБТ-сообщества.

Гомосексуальные связи в Уганде, как и еще примерно в 30 африканских странах запрещены и уголовно наказуемы, но новый законопроект еще больше расширяет борьбу властей с ЛГБТ.

По словам правозащитников, новый закон - при условии если Мусевени одобрит его - будет первым и единственным в мире, криминализирующим сексуальную идентичность.

Угандийское общество консервативно, и многие жители страны считают гомосексуальность чуждой африканской культуре и христианским ценностям. Геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры в Уганде уже сталкиваются с дискриминацией и угрозами насилия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Некоторые угандийцы - геи. Смирись с этим" - написано на стикере. В 2015 году активисты в Уганде провели гей-парад в честь годовщины отмены закона, вводившего пожизненное заключение за гомосексуальные связи

Новый законопроект направлен на то, чтобы еще больше ужесточить правила и криминализировать людей на основании их сексуальной идентичности. В частности, он предписывает членам семьи, друзьям и преставителям общественности доносить властям о лицах, состоящих в гомосексуальных связях.

Закон подразумевает ужесточение наказания вплоть до смертной казни за "гомосексуализм с отягчающими обстоятельствами". Под "отягчающими обстоятельствами" понимаются, в частности, связь с несовершеннолетними, а также наличие у подсудимого ВИЧ-позитивного статуса.

ЛГБТ-активисты называют закон драконовским. "Это экстремально. Таким образом они хотят стереть с лица земли всех ЛГБТ-угандийцев".

Не первый подобный закон

Автор фото, AFP Подпись к фото, Трансгендерная женщина из Уганды, которая недавно подверглась нападению, смотрит голосование по телевизору

Мусевени пока никак не комментировал новый законопроект. Но несколько лет назад он подписал похожий закон, подразумевавший пожизненное заключение за гомосексуальность.

Из-за принятия того закона некоторые доноры начали пересматривать программы помощи Уганде, тогдашний президент США Барак Обама высказался в поддержку прав ЛГБТ в Африке, а Всемирный банк отложил выплату средств по кредиту для этой страны.