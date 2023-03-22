В Уганде принят закон, грозящий тюрьмой всем, кто сам себя считает ЛГБТ. За это пока нигде не наказывают
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Парламент Уганды принял закон, который криминализирует ЛГБТ-людей. Если законопроект подпишет президент Уганды Йовери Мусевени, в этой восточноафриканской стране преступлением будет считаться сам факт самоидентификации себя как гей или другого представителя ЛГБТ-сообщества.
Гомосексуальные связи в Уганде, как и еще примерно в 30 африканских странах запрещены и уголовно наказуемы, но новый законопроект еще больше расширяет борьбу властей с ЛГБТ.
По словам правозащитников, новый закон - при условии если Мусевени одобрит его - будет первым и единственным в мире, криминализирующим сексуальную идентичность.
Угандийское общество консервативно, и многие жители страны считают гомосексуальность чуждой африканской культуре и христианским ценностям. Геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры в Уганде уже сталкиваются с дискриминацией и угрозами насилия.
Новый законопроект направлен на то, чтобы еще больше ужесточить правила и криминализировать людей на основании их сексуальной идентичности. В частности, он предписывает членам семьи, друзьям и преставителям общественности доносить властям о лицах, состоящих в гомосексуальных связях.
Закон подразумевает ужесточение наказания вплоть до смертной казни за "гомосексуализм с отягчающими обстоятельствами". Под "отягчающими обстоятельствами" понимаются, в частности, связь с несовершеннолетними, а также наличие у подсудимого ВИЧ-позитивного статуса.
ЛГБТ-активисты называют закон драконовским. "Это экстремально. Таким образом они хотят стереть с лица земли всех ЛГБТ-угандийцев".
Не первый подобный закон
Мусевени пока никак не комментировал новый законопроект. Но несколько лет назад он подписал похожий закон, подразумевавший пожизненное заключение за гомосексуальность.
Из-за принятия того закона некоторые доноры начали пересматривать программы помощи Уганде, тогдашний президент США Барак Обама высказался в поддержку прав ЛГБТ в Африке, а Всемирный банк отложил выплату средств по кредиту для этой страны.
Спустя несколько месяцев Конституционный суд Уганды его отменил.