В Запорожье под ракетный удар попали многоэтажные дома

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На фото со стороны двора видно, что пострадала не одна, а две девятиэтажке

Девятиэтажный жилой дом попал под ракетный обстрел в Запорожье, пострадал еще один дом, сообщили местные власти. По последним данным, 25 человек доставлены в больницы, в том числе двое детей. Один человек погиб.

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем - жилые дома, также остров Хортица", - написал в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Местные СМИ и телеграм-каналы опубликовали видео и фото "прилета", на которых видны пожар и разрушения в девятиэтажном доме со стороны. Видео с мощным взрывом переопубликовал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей. Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире", - заявил Зеленский.

Запорожская областная военная администрация сообщила, что две российские ракеты попали в жилую многоэтажку, назвав это очередным военным преступлением в спальном районе многотысячного города. Украинские власти подчеркивают, что рядом не было никаких военных целей.

От обстрела пострадал не один, а два девятиэтажных дома, уточнил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. На других фото со стороны двора видно, что пострадали оба здания.

Один человек погиб, 25 госпитализированы, из которых трое в тяжелом состоянии, сообщил Куртев. Ранее он говорил, что среди пострадавших двое детей - семи и девяти лет.

Автор фото, Alexander Tkachenko Подпись к фото, Последствия ракетного удара

Минобороны России пока не прокомментировало сообщения о попадании российских ракет в жилые дома в Запорожье. Часть Запорожской области была оккупирована в прошлом году. Областной центр России захватить на удалось.

Скорее всего, в девятиэтажку попала ракета С-300, рассказал BBC News Украина внештатный корреспондент Олег Притыкин. Ракеты С-300 украинская ПВО сбивать практически не может.

Позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что удар мог быть нанесен ракетной системой залпового огня "Торнадо С". "Надо понимать, что Запорожье это прифронтовой город, находится недалеко от линии боевого соприкосновения. По предварительным данным дежурных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия - возможно, "Торнадо С", - сказал он в телеэфире (цитата по "Украинской правде").

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спасатели на месте "прилета"

По словам Притыкина, пострадали два подъезда. "Это почти центр, там сейчас ликвидируют последствия. Очень много "скорых", движение автотранспорта ограничили", - рассказал он.

До этого в городе звучала воздушная тревога. Запорожская администрация попросила людей находиться в безопасных местах до окончания тревоги и не публиковать фото и видео.

По словам журналиста, в городе было слышно около десяти взрывов.

Автор фото, suspilne.media Подпись к фото, От удара, судя по фото, пострадало много квартир

В ночь на среду несколько регионов Украины, в том числе Киевская область, подверглись массированной атаке дронами "Шахед-136". Генштаб ВСУ сообщал, что силам ПВО удалось сбить 16 беспилотников из 21.

По меньшей мере семь человек погибли в Киевской области в результате ночного налета, это последние данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "Возросло количество жертв. Семь погибших найдено на 14:30", - сказала представитель службы "Украинской правде". Спасатели, по ее словам, продолжают разбирать завалы.

Были частично разрушены два общежития в городе Ржищев (64 км к югу от Киева) - четвертый и пятый этажи пятиэтажных зданий. Был также поврежден трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, где вспыхнул пожар.

Ночью в Киеве, Киевской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Киевские власти сообщали о работе систем противовоздушной обороны. Работу ПВО подтвердили также в Житомирской и Хмельницкой областях. В Житомирской области также поврежден объект инфраструктуры.

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