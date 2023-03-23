Ученые расшифровали ДНК Бетховена, но не смогли точно определить причину его смерти

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ученые обнаружили, что у Бетховена была больная печень. Виной тому - вероятное злоупотребление алкоголем и гепатит B

Группе ученых из Кембриджского университета удалось расшифровать ДНК немецкого композитора Людвига ван Бетховена, однако они не смогли точно определить причину его преждевременной смерти.

Группа исследователей во главе с Тристаном Беггом проанализировала пряди волос Бетховена, которые хранились в частных коллекциях (всего прядей было 8, но аутентичными были признаны лишь 5), и на основе генной секвенции пришла к выводу о том, какими заболеваниями страдал композитор.

Бетховен родился в Бонне в 1770 году и к 30 годам начал терять слух, а в возрасте 48 лет потерял его почти полностью. При этом он продолжал сочинять музыку, однако играть на фортепиано уже не мог.

Композитор скончался в Вене в 1827 году в возрасте 56 лет.

Автор фото, Kevin Brown/University of Cambridge

О причинах смерти композитора начали спорить практически сразу после его смерти, однако за два столетия прийти к однозначному выводу так и не удалось.

Не смогли это с полной уверенностью сделать и ученые из Кембриджа, однако они выяснили, что у Бетховена была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени (это усугублялось пристрастием к алкоголю), а в конце жизни он был инфицирован гепатитом В.

По словам Тристана Бегга, изучив записи композитора в последние 10 лет его жизни, ученые пришли к выводу, что Бетховен регулярно употреблял алкоголь, но объемы потребления оценить сложно.

"Хотя большинство его современников утверждает, что по стандартам Вены начала XIX века его потребление было умеренным, скорее всего, речь шла о дозах алкоголя, которые сегодня считаются вредными для печени", - сказал он.

"Если потребление алкоголя было значительным на протяжении длительного периода времени, то в совокупности с генетической предрасположенностью это могло стать причиной цирроза".

При этом генетический анализ образцов волос композитора не пролил свет на причины его прогрессирующей глухоты.

Автор фото, Susanna Sabin/University of Cambridge