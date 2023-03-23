Население Канады выросло за год на миллион человек, в том числе за счет украинцев. Кого еще зовут в страну?

12 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Канаде зафиксирован самый большой прирост населения в истории страны

Население Канады увеличилось за прошлый год больше чем на миллион человек. Это самый масштабный прирост в истории страны - как годовой, так и общий.

В последний раз самый большой годовой скачок наблюдался в 1957 году.

По данным властей, в 2022 году страна приняла 437 тыс. постоянных иммигрантов и почти 608 тыс. временных переселенцев.

Таким образом, 96% прироста пришлись на международную миграцию.

Общая численность населения Канады на данный момент составляет более 39,6 млн человек.

По данным Управления статистики Канады, с такими показателями страна займет первое место по показателю роста населения среди стран-членов G7, а также среди 38 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Управлении статистики Канады говорят, что скачок связан с политикой властей по привлечению в страну мигрантов для компенсации нехватки рабочей силы.

Власти также рассчитывают, что миграция поможет удержать социальный баланс в стране со стареющим населением.

Однако эксперты предупреждают, что в ряде регионов приток людей может создать проблемы, связанные с нехваткой жилья, перегруженностью инфраструктуры, транспортной системы и сферы услуг.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прилагает усилия для привлечения в страну мигрантов с момента прихода к власти в 2015 году. В прошлом году правительство объявило о своих планах довести ежегодное число приезжих до полумиллиона человек к 2025 году.

Среди соискателей, которым в данный момент канадское правительство готово предоставить официальный статус в стране - люди, пострадавшие от войны в Украине, гуманитарного кризиса в Афганистане и землетрясения 2023 года в Турции и Сирии.

В среду власти объявили о продлении до июля действия программы временного переселения украинцев и членов их семей.

На сегодняшний день одобрено более 600 тыс. заявок из почти миллиона полученных, и более 130 тыс. человек прибыли в Канаду в рамках этой инициативы.