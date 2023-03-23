Что рассказал врач-реаниматолог, который участвовал в постановке диагноза Навальному в Омске. Главное из интервью "Медузе"

22 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Германию Навального транспортировали в специальной капсуле

Издание "Медуза" (объявлено в России "иностранным агентом" и нежелательной организацией) выпустило интервью с московским врачом-реаниматологом Александром Полупаном, который участвовал в консилиуме, оценивавшем состояние политика Алексея Навального, когда тот был госпитализирован в Омске в состоянии комы в 2020-м году.

Полупан был в группе врачей, которые пытались поставить Навальному диагноз и оценить его транспортабельность. Как рассказал врач, изначально ему разрешили поехать в командировку в Омск, однако потом из Минздрава России поступил запрет. В итоге ему все же удалось войти в состав консилиума, поскольку к нему напрямую обратились близкие политика.

Осмотрев Навального в реанимации, Полупан пришел к выводу, что клиническая картина в целом похожа на отравление фосфорорганическими соединениями (к ним относится и "Новичок").

Полупан также отметил странную деталь: в больнице его и других врачей попросили воспользоваться одноразовыми халатами (якобы в качестве антиковидной меры), а возле постели Навального стояла сотрудница, которая следила, чтобы все надевали перчатки и тут же их снимали, отходя от кровати политика.

После осмотра Полупан сообщил жене Навального Юлии, что его можно и нужно транспортировать в Германию, и отправился на консилиум. Там, по его словам обсуждали, что политик мог принимать противодиабетические препараты с целью похудения или что его мог укусить клещ.

Сам же он предложил поставить диагноз "кома неясного генеза" и начать готовить Навального к транспортировке. В этот момент никто против этого не возражал, но врачи настояли, что сначала нужно провести политику МРТ, как договаривались ранее.

Однако прямо во время консилиума прибежала медсестра и сказала, что Навальному стало хуже - у него наблюдалось снижение артериального давления и тахикардия, при этом, по словам Полупана, состояние удалось быстро стабилизировать. Примерно в то же время, вспоминает врач, ему позвонило его руководство и сказало, что "на верхнем уровне принято решение о недопустимости транспортировки пациента".

"Мне было сказано: я должен сообщить родственникам, что он [Навальный] не транспортабелен - и что абсолютно все [участники консилиума] скажут то же самое. И что если я скажу что-то иное, то последствия будут самые серьезные", - рассказал Полупан.

После этого при общении с близкими Навального все участники консилиума по очереди высказали позицию, что риск транспортировки для пациента крайне высок.

Московский врач подчеркнул, что в целом омские врачи во всем помогали и в приватных разговорах были согласны с версией о том, что Навального отравили ФОС. Сам Полупан был на связи с Юлией Навальной и настаивал на том, что политик абсолютно транспортабелен и надо добиваться его транспортировки.

Когда в больницу допустили немецких врачей, всем участникам консилиума была поставлена задача убедить их в том, что Навальный не транспортабелен. Как утверждает Полупан, он в этом участвовать отказался.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, 20 августа 2020 года. Борт экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. Утром 22 августа после борьбы семьи Навального и его сторонников за то, чтобы перевезти его за рубеж, самолет с политиком отправился в Германию. Там ему поставили диагноз "отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы", а затем нашли следы вещества из группы "Новичок".

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