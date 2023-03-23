Почка на продажу. В Великобритании сенатора из Нигерии признали виновным в попытке купить органы для дочери

час назад

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Автор фото, Met Police Подпись к фото, Сенатор Айк Экверемаду - известный в Нигерии политик

Центральный уголовный суд в Лондоне признал высокопоставленного нигерийского политика, его жену и медицинского "посредника" виновными в торговле человеческими органами. Состоятельный сенатор Айк Экверемаду, его супруга Беатрис и доктор Обинна Обета привезли из Лагоса в Британию молодого человека с целью изъятия у него почки для их 25-летней дочери Сони, которая также проходила по этому делу, но с нее обвинения были сняты.

Это первый приговор, вынесенный в Великобритании по новому закону о современном рабстве.

По данным обвинения, молодого человека, уличного торговца из Лагоса, привезли в Лондон, чтобы изъять у него почку для дальнейшей трансплантации в лондонской клинике Royal Free Hospital.

Такая операция стоит 80 тыс. фунтов стерлингов (около 90 тыс. евро), однако самому молодому человеку предложили лишь 7 тыс. фунтов (около 8 тыс. евро) и пообещали помочь с трудоустройством в Британии. Ему также не объяснили подробности операции, и он понял, чего именно от него ожидают, только во время разговора с врачами в больнице.

По словам прокуроров, обвиняемые пытались убедить персонал больницы, что молодой человек - двоюродный брат Сони (хотя на самом деле он не приходится ей родственником) - и добровольно готов отдать ей почку, поскольку она тяжело больна и нуждается в ежедневном диализе.

Донорство почки в Великобритании считается законным, если оно совершено добровольно, однако в случае денежного или иного материального вознаграждения такое донорство становится уголовным преступлением.

Автор фото, Metropolitan Police Подпись к фото, "Посредник" доктор Обинна Обета и жена сенатора Беатрис тоже были признаны виновными

В ходе беседы с потенциальным донором доктор Питер Дюпонт, консультант больницы, где должна была состояться трансплантация, выяснил, что тот ничего не знает об операции и связанных с ней рисках. Он также не обладал необходимыми средствами, которые понадобились бы ему для поддержания жизни после операции.

В результате трансплантация была отменена, несостоявшийся донор сбежал из Лондона, а супруги Экверемаду переключили свой интерес на Турцию и занялись поисками нового донора.

Что касается молодого человека, то он несколько дней ночевал на улице, а потом в слезах явился в полицейский участок графства Саррей.

"Врачи объяснили мне, что я слишком молод для такой операции, но этот человек [Экверемаду] сказал, что тогда меня отвезут обратно в Лагос и сделают операцию там", - рассказал он полицейским. После этого и было возбуждено уголовное дело.

Донор с уличного рынка

На суде присяжным рассказали, что Соня училась в университете Ньюкасла, но в декабре 2019 года тяжело заболела.

В 2021 году ее отец Айк Экверемаду с помощью своего брата Диве, медика по образованию, занялся поисками донора почки для дочери.

Диве, проживающий в Нигерии, обратился к бывшему однокласснику доктору Обете, живущему в Лондоне, которому недавно сделали трансплантацию почки от нигерийского донора в Royal Free Hospital.

А уже доктор Обета связался с доктором Крисом Агбо из компании Vintage Health Group, которая специализируется на медицинском туризме, и нашел агента, который мог сделать британскую визу для донора.

Молодой человек, избранный в качестве донора, был уличным торговцем в Лагосе и знал человека, который отдал свою почку доктору Обете.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Суду присяжных понадобилось 14 часов, чтобы признать всех троих подсудимых виновными

"Осужденные проявили полное пренебрежение к здоровью и благосостоянию жертвы и использовали свое значительное влияние для того, чтобы держать его под контролем, причем жертва имела весьма ограниченное представление о происходящем", - заявила по окончании слушаний главный королевский прокурор Джоан Якимец.

Чета Экверемаду и доктор Обета продолжают отрицать свою вину и будут находиться под стражей до вынесения окончательного приговора 5 мая.

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